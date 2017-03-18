​В ожидании праздника

Ласточки – предвестники весны



Пусть зима еще не желает сдавать свои позиции и погода в столице еще не совсем весенняя, но в воздухе устойчиво слышны праздничные голоса, чувст­вуется свежесть пробуждающейся природы.

Наурыз Астана встречает похорошевшей и нарядной. Установленные на улицах города композиции дарят хорошее настроение, напоминая, что все-таки зима ушла и впереди – теплые и погожие дни. Притягивают взгляд скульптуры восточных красавиц в оригинальных юбках-бутонах, россыпи декоративных цветов, которые символизируют весну и торжество новой жизни. А где-то словно вот-вот взлетят с золотистых веток ласточки.

Образ ласточки удачно использован в оформлении полусферических строений. Известно, что казахи издревле относились к этой птице с особым пие­тетом, считая ее священной. Добрые знаки видели, если ласточка вьет гнездо на шаныраке, возвращаясь по весне в дом, где было ее жилище. Разрушать ласточкино гнездо считалось большим грехом. Такое вероломство вызывало не только всеобщее осуждение, но и непременно (как верили и верят до сих пор в народе) привлекало в жизнь разрушителя беду.

Воздушная и легкая малая архитектурная форма с ласточками напоминает и о древней легенде, связанной с именем одного из биев – Толе-би. Согласно преданию, мудрый оратор и судья, обнаружив на шаныраке своей юрты гнездо, свитое ласточкой, не стал откочевывать. Люди уезжали целыми аулами, услышав весть о скором нашествии джунгарских войск. И только Толе-би остался на месте, не желая разорять гнездо ласточки. По легенде, предводитель вражеского войска расспросил Толе-би о причине, по которой он остался на опустевшей кочевке, и воскликнул: «Это поистине святой!» И не тронул его. С тех пор в народе Толе-би стали называть и Карлыгаш-би.

Игры, концерты, спектакли...

Жителей и гостей города в праздничные дни ждет насыщенная программа. Народные гуляния состоятся сразу на нескольких площадях и в разных жилых массивах столицы. По традиции у ТРЦ «Хан Шатыр» развернется этноаул. Вместе с двумя десятками юрт появится настоящий восточный базар, где свои изделия представят мастера-ремесленники. Нотку весенней романтичности придаст алты-бакан, для удобства гуляющих будут работать торговые палатки, организовано угощение главным блюдом праздника – наурыз-коже.

Возле юрт пройдут театрализованные представления, артисты столичных театров покажут обряды казахского народа. Не обойдется в импровизированном ауле и без национальных спортивных игр – қазақша күрес, арқан тарту и других. Тем, кто любит братьев наших меньших, наверняка будут интересны собачьи бега и выставка древних казахских пород собак – тазы и тобет.

Праздничный репертуар подготовили зрителям и столичные театры. В Astana Opera будут идти балет «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева и опера «Қыз Жібек» Е. Брусиловского в новой музыкальной редакции дирижера-постановщика Абзала Мухитдинова, концерт «Вокруг света с Казахквартетом».

Зрители Государственного академического казахского музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева увидят комедию М. Байжиева «Тіл табысқандар», спектакль «Бір кем дүние» по мотивам одноименной драмы Ш. Муртаза, постановки «Қараш-Қараш» и «Ғасырдан да ұзақ күн» по произведениям Чингиза Айтматова. В Государственном академическом русском театре драмы им. М. Горького – комедию «Смешные деньги» Р. Куни и драму Б. Абдураззакова «Манкурт. Вечный раб», также сказки «Домик для царя зверей» и «Аленький цветочек». Маленьких зрителей ждут и в Театре кукол, где для них покажут сказки «Легенда о Наурызе», «Қаңбақ шал» и «Приключения Наурызбека».

Состоятся концерты ведущих творческих коллективов столицы – ансамбля традиционной музыки «Қорқыт», ансамбля народных инструментов «Сарыарқа», выступят солисты Государственной академической филармонии города Астаны, звезды казахстанской эстрады, пройдут праздничные музыкальные программы, вечер юмора и сатиры, другие мероприятия. Подробную информацию можно найти на сайте www.madeniet.astana.kz.