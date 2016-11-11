​В ожидании рождественских чудес

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Дмитрий ЛИ, Астана

Сейчас Рождественская благотворительная ярмарка – одно из наиболее ожидаемых мероприятий года в Астане, которое пройдет 4 декабря в отеле «Рэдиссон». Для его организаторов – Ассоциации супруг послов – это не просто вечеринка, а способ сделать мир немного ярче накануне волшебного рождественского сезона. В этом году 53 посольства записались на участие в этом мероприятии, предлагая ценные подарки в качестве приза в лотерее.

– Девять лет назад супруги послов инициировали организацию такого мероприятия для участия в волонтерских и благотворительных проектах и поиска способов оказания помощи нуждающимся, – говорит президент ассоциации и супруга посла Египта в Казахстане Хеба Осман. – Во время ярмарки мы проведем Гранд-лотерею. Посольства помогли нам собрать на сегодня 12 призов, предоставив авиабилеты и турпакеты по 12 различным направлениям: Париж, Египет, Эстония, Испания, Италия, Саудовская Аравия, Дубаи, Шарджа, Абу-Даби, Македония, а также билеты в Амстердам. И мы ожидаем, что число лотов увеличится.

Ярмарка также предоставляет жителям Астаны шанс обрести сувениры или особые товары со всего мира. В текущем году Проект АТОМ также выступил с инициативой представить от лица его знаменитого почетного посла Карипбека Куюкова картину, которая будет продана на ярмарке, а вырученные средства также пойдут на благотворительность.

– На этом мероприятии все посольства продвигают свои страны, выставляя на продажу оригинальные национальные продукты и особые предметы, которые они привозят специально для этого события. Чтобы люди в Казахстане всегда могли найти безупречные рождественские подарки или сувениры по весьма разумным ценам. Это особая ярмарка, во время которой казахстанцы погружаются в космополитичную атмосферу, видят национальные костюмы, пробуют вкусную еду и покупают сувениры, будто они посетили 53 страны в один день. В то же время они совершают благие поступки – ведь все вырученные средства идут на благотворительность, – говорит госпожа Осман.

Каждый год ассоциация получает большое количество заявок от организаций и отдельных лиц, которым необходима помощь. В прошлом году было выручено 27 171 461 тенге. Эти средства были направлены в детские дома, санатории и специальную коррекционную школу-пансион для детей с ограниченными способностями, а также потрачены на покупку одежды, медикаментов, медицинского оборудования, лечение, еду и другое.

– Когда мы просматриваем полученные письма, на наши глаза наворачиваются слезы, ведь мы хотели бы помочь всем, кто нам пишет. Но, к сожалению, мы должны решить, кто получит помощь немедленно, а кто позже. Это самая трудная часть нашей работы, – делится Людмила Василенко, волонтер и член комитета по благотворительности.

Ассоциация также организовывает мероприятие, которое называют «Праздник корзинок», где каждое посольство готовит красивые подарки и продукцию из своей страны в корзинке и дарит ее благотворительной ярмарке для использования в качестве приза на лотерее. Посетители ярмарки также могут принять участие в розыгрыше.

– Это моментальная лотерея, и здесь я бы хотела выразить благодарность госпоже Мегуми, супруге посла Японии, и госпоже Хитоми, супруге посла ООН, за их исключительную поддержку в подготовке розыгрыша, – отметила Хеба Осман.

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