Выступление известного казахстанского певца 29 июня в Астане станет ярким событием для поклонников его творчества в Казахстане и для многомиллион­ной аудитории по всему миру. АО «РТРК «Казахстан» – организатор концерта Димаша «Арнау». Сейчас идут подготовительные работы, уже сделаны эскизы декораций, к проекту привлекаются высококлассные специалисты. Каждый номер, подчеркивают организаторы, будет эксклюзивным.

Председатель правления АО «РТРК «Казахстан» Ерлан Карин отметил, что уже определена основная творческая команда, которая будет заниматься музыкально-постановочной частью. Зрители увидят современное технологичное шоу. В марте-апреле пройдут первые репетиции. Продажа билетов также начнется в ближайшее время, их стоимость – от 500 до 50 тыс. тенге. Концерт будет транслироваться на телеканале Qazaqstan.

Весенний телесезон порадует зрителей новыми проектами. На Наурыз Qazaqstan представит музыкальную праздничную прог­рамму «Наурыз-думан», международный телемост «Қош келдің, әз Наурыз» с участием Турции, Кыргызстана, Узбекистана и нес­кольких регионов нашей страны.

С 13 марта в эфире телеканала стартует новый отечественный телесериал «Топыраққа тамған тер». 21 марта состоится премьера документальной трилогии «EQUUS. История лошади». Будут показаны документальные фильмы «Әлемдік діндер көшбасшыларын біріктірген Қазақстан» и «Александр Колядиннің алтын соқпағы».

Также на телеканале появятся молодежный проект «Серпін», аналитическая программа «Жаһан-сарап», музыкальный проект New qazaq wave, интеллектуальный проект «Кім білгір?», музыкальное ток-шоу «Беу» и «Әзіл-мәзір».

Для любителей футбола телеканал Qazsport будет транслировать в прямом эфире матчи топ-5 чемпионатов Европы, XXIX Всемирную зимнюю универсиаду из Красноярска, международный турнир по хоккею, который пройдет в Астане с 29 апреля по 5 мая.

Новые познавательные и развлекательные проекты – «Баламен сұхбат», «Таңжарық» и «Кім тапқыр» – начнутся на телеканале Balapan. 14 проектов готовит телеканал Tamasha tv, среди них – «Күлтөбе», Тamasha_Like, «Әзіл-дастан» и другие.