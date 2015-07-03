В ожидании «Жизели» 471 Бектур КАДЫРОВ

В Астане спектакль будет показан дважды – 5 и 6 июля. На сцену Astana Opera в составе неаполитанской балетной труппы выйдут солисты-премьеры престижного Национального балета Кубы и Норвежского национального балета – Иоланда Корреа в роли Жизель и Йоэль Карреньо в роли Альберта.

Балетмейстер Линц Чанг – в прошлом ученик и партнер великой Алисии Алонсо – руководит кордебалетом. Яркие живописные декорации выполнил Рафаэль дель Савио. Костюмы готовили Марио Джорси и Джузи Джустино (последний на протяжении 25 лет возглавляет пошивочный цех театра Сан-Карло).

Можно не сомневаться, что жителей и гостей столицы ждет на редкость яркий, профессионально выстроенный спектакль, какой можно увидеть нечасто.



