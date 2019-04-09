​В память о героях

Галина Устинова

Личный состав трех воинских частей Усть-Каменогорского гарнизона Регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии почтил минутой молчания память о 17 воинах-интернационалистах, погибших в 1995 году в бою на таджикско-афганской границе.

Как рассказал начальник пресс-службы регионального командования Багдат Амангельды, в середине 1990-х казахстанский батальон прикрывал Памирское направление – в ту пору основной коридор, по которому из Афганистана шел трафик героина, а также переброска боевиков. На Памире располагались многочисленные лагеря «духов». 7 апреля в одном из горных ущелий завязался неравный бой, 17 казахстанских бойцов погибли, многие получили ранения. Но, как отметили в РгК «Шығыс», солдаты внутренних войск из Восточного Казахстана с честью выполнили свой долг, остались верны присяге. В знак памяти об их мужестве и героизме на территории воинской части 5518 установлен обелиск.

– Память о погибших воинах является священной, – отметил в ходе митинга временно исполняющий обязанности командующего РгК «Шығыс» генерал-майор Дмитрий Бочаров. – Чтобы молодежь не забывала имена героев, мы помогаем вести работу по военно-патриотическому и интернациональному воспитанию.

В митинге приняли участие ветераны-«афганцы», а также учащиеся школ и колледжей Усть-Каменогорска. По словам главы совета ветеранов, участника локальных войн Айдара Оразбаева, в то время он командовал Усть-Каменогорским оперативным полком и не раз отправлял своих бойцов в эту сводную роту.

– Подвиг наших ребят получил высокую оценку, – отметил ветеран. – Каждый был посмертно награжден орденами «Айбын» II степени и медалями «Жауынгерлік ерлігі үшін», а также указом президента России медалями «За отличие в воинской службе» I и II степени. Сегодня мы склоняем перед ними голову. 

