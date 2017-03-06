​В память о Каныше Сатпаеве

Говоря о совместных исследованиях ученых двух стран, Нурлан Сейтимов предложил увековечить память основателя Академии наук Казахской ССР и первого почетного члена Академии наук Таджикской ССР Каныша Сатпаева мемориальной доской в здании Академии наук этой страны. Каныш Имантае­вич оказывал всяческое содействие таджикским коллегам в организации Академии наук, активно консультировал ученых. Фарход Рахими с искренней заинтересованностью поддержал эту идею.