​В память о музыканте

Жанибек Карменов – уроженец Абайского района Восточного Казахстана. Судьба отмерила ему короткую, но полную творчества жизнь. Он занимался литературой и в 1984 году стал лауреатом Всесоюзной премии как автор художественных произведений о казахском народном творчестве и музыке.

Он создавал песни, занимался исследованием казахского фольклора, стал основателем кафедры народного пения в Казахской нацио­нальной консерватории им. Курмангазы. В 1990 году музыканту было присвоено звание заслуженного артиста Казахстана.

– Вечер организован в рамках программы «Рухани жаңғыру», – рассказала библиограф Ракия Уалханова. – Помимо книжной подборки мы нашли видео с пес­нями в исполнении Жанибека Карменова. У него был сильный, красивый, запоминающийся голос. А еще участники вечера услышали известные произведения в живом исполнении, их спели известные у нас в области певцы Адил Турганбаев и Куаныш Оралбекулы.

Интересными и лиричными оказались видео с воспоминаниями, записанными сыном музыканта Шахкеримом Карменовым, а также автором книг «Жәнібек Кәрменов» и «Жәнібек ән салады» Даулетом Сейсенулы.

– Когда я слышал о себе «это сын Жанибека Карменова», сразу становился более собранным, старался соответствовать, – признался Шахкерим. – В жизни мне это помогло.

Литератора и музыканта не стало в 1992 году. Четыре года спустя его имя было присвоено музыкальной школе села Карауыл на малой родине Жанибека Карменова. Как отметили в ходе вечера выступаю­щие, в Восточном Казахстане не забывают творческое наследие земляка. Оно основано на народных традициях и обычаях казахской земли.

– Такие встречи дают возможность молодым поближе узнать истоки народного искусства, – заключили в Пушкинке. – Музыканты, выбирающие для исполнения песни Карменова, знают, что в них живет душа домбры.