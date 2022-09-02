Свежий выпуск
В память о подвиге
Людмила Гордеева

Диктант Победы в этом году пройдет 3 сентября более чем на 30 площадках по всему Казахстану. Это ежегодная памятная акция, посвященная событиям Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 7 мая 2019 года, и сразу же ее формат получился международным. Только в прошлом году к диктанту присоединились 1,5 млн участников от 9 до 90 лет в 80 странах мира.

Диктант Победы призван проверить уровень знаний фактов военной истории, но основная его цель – мотивировать людей к сохранению уважительного отношения к памяти героического прошлого старших поколений.

При поддержке алматинского Русского дома организованы четыре открытые площадки, на которых могут зарегистрироваться все желающие: в домах дружбы Павлодара и Кызылорды, в Алматы – в Центральной городской детской библиотеке им. Бегалина и филиале Санкт-Петербургского университета профсоюзов.

Проверить себя на знание истории могут все без ограничения, достаточно прийти к 12 часам к месту проведения диктанта, участников обеспечат индивидуальными бланками, тес­товыми материалами и авторучками. Все они получат сертификаты о прохождении теста.

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