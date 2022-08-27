В память о полководце

В Восточном Казахстане 330-летие Кабанбай-батыра отметили проведением научной конференции и народными играми.

Праздник прошел в админис­тративном центре Тарбагатайского района – селе Акжар. Именно здесь, в тарбагатайской степи, состоялось историчес­кое сражение Шорға шайқасы, ставшее решающим в победе над джунгарами. Казахское войско возглавлял полководец Кабанбай-батыр.

Как отметили участники конференции «Подвиг предков – наследие нации и пример для потомков», за последние годы проведена большая исследовательская работа в отечественных и зарубежных архивах, состоялась экспедиция по мес­там сражений, организованная профессором Канатом Енсеповым. Накоплен богатейший материал, на основе которого планируется издать 15-томную энциклопедию.

Кроме того, перед историками стоит задача собрать сведения о жизни и деятельности соратников Кабанбая – Богенбай-батыра, Наурызбай-батыра, о роли казахских биев – Казыбек-би, Айтеке-би, Толе-би – в объединении казахского народа. По убеждению продюсера Ернара Маликова, такие масштабные личности должны стать героя­ми исторической киноэпопеи.

– Мы хотим снять фильм о Кабанбай-батыре, рассказать о его подвигах, – отметил кинопродюсер. – Это тот самый герой, на примере которого нужно воспитывать подрастающее поколение.

Ярким эмоциональным зрелищем в ходе праздника стали спортивные игры. Их открытие прошло в виде театрализованной постановки о Кабанбай-батыре с участием артистов областного драмтеатра.

В программу состязаний вошли көкпар, аламан бәйге, аударыспақ, қазақ күресі. В пос­леднем виде приняли участие 36 борцов со всей страны. Специальный приз – автомобиль – был торжественно вручен 17-летнему акжарцу Дарыну Аскербеку, воспитаннику сельской спортшколы, недавно завоевавшему титул чемпиона мира по вольной борьбе в Италии.

Программу завершили состязание акынов и гала-концерт с участием звезд казахстанской эстрады.

Кабанбай-батыр – историческая личность, сыгравшая огромную роль в национально-освободительной борьбе казахского народа с джунгарами. Полководец стал единственным, кто был удостоен звания Хан батыры. Хан Абылай даровал ему имя Дарабоз – бесподобный.