В память о трагедии Свежий выпуск 755 Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область

Как напомнил аким области Амандык Баталов, трагедия случилась пять лет назад, когда из-за прорыва плотины было практически полностью разрушено село. Стихия унесла жизни 45 человек. Их имена навсегда останутся в сердцах казахстанцев.

Вся страна в едином порыве помогала восстанавливать разбитый паводком Кызылагаш, и сегодня он превратился в образцовый поселок с благоустроенными коттеджами, асфальтированными улицами. Местные жители Болатбек Ракымжанов, Бижамал Жолдыбаева и другие с удовлетворением отметили, что жизнь здесь наладилась, выросло население. По последним данным, в селе проживают свыше 3 тыс. человек, и это больше, чем было до наводнения.

Конечно, трагедия не забудется никогда. По словам заместителя председателя районного совета ветеранов Амангельды Айтбаева, как ни прискорбно, но именно удар стихии доказал, что наш народ един. Теперь главные трудности преодолены, и возрожденный Кызылагаш смотрит в будущее с оптимизмом.



