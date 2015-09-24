Свежий выпуск

В памяти народной

Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область
Эстафету памяти уральцы приняли от Атырауской области на границе регионов. В поселке Тайпак члены экспедиции, в состав которой входят ученые, археологи, руководители этнокультурных и общественных объединений, встретились с населением и молодежью. В ходе состоявшегося диалога говорилось о том, что празднование знаменательной даты является частью большой объединительной работы, которую проводит Ассамблея народа Казахстана. Речь также шла о реализации Плана нации «100 конкретных шагов» по направлению «Идентичность и единство». Знаменательным событием стала установка памятной доски на месте захоронения Есим-хана – внука Абылай-хана. Участники экспедиции побывали и у мавзолея Байбарак-батыра, участвовавшего в борьбе с джунгарами.
Об интересной и богатой событиями истории края, где Европа сливается с Азией, рассказывалось на встречах, прошедших в музее Шагатайской средней школы и поселке Кызылжар Теректинского района. Затем члены экспедиции побывали в городище Жайык, расположенном неподалеку от Уральска. Древнее поселение относится к XIV веку. Открытое специалистами областного историко-археологического центра, оно стало сенсационной находкой, поскольку научно подтвердило гипотезу о том, что во время образования государственности Казахстан был не только страной кочевников, но и городов с развитыми ремеслами и зачатками цивилизации. Следующей остановкой на маршруте экс­педиции стала Ханская роща, которая является достопримечательностью Уральска. Именно здесь в XIX веке были возведены в ханы Бокей и Жангир, чьи имена навсегда вошли в историю страны. В ставке просвещенного и мудрого хана Жангира впервые в Западном Казахстане были открыты первая школа, мечеть, казначейство, архив, развивались медицина, судопроизводство и торговля, то есть все составляющие государственного устройства. Роща неоднократно переименовывалась, но для народа ее название – Ханская – всегда оставалось неизменным.
Памятные места члены экс­педиции посетили также в Сырымском и Шынгырлауском районах. По словам заместителя председателя, заведующего секретариатом областной АНК Гайсы Капакова, именно интерес к истории своего поселка, аула, сельского округа пробуждает у молодежи жажду знаний, гордость за свою Родину – независимый Казахстан. Поэтому тема «Мәңгiлiк ел мураты – ел бiрлiгi», посвященная 550-летию Казахского ханства, имеет огромное значение для патриотического воспитания. Западноказах­станцы передали книгу-дневник, являющуюся символом экспедиции «Ұлы Дала Елi», Актюбинской области.

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