В памяти навсегда

С особой скорбью было воспринято известие о том, что ушел из жизни один из лучших спортивных журналистов и комментаторов Амангельды Сейтхан, которому в мае исполнилось 52 года. В разные годы он работал в газете «Спорт», вел программу «Тұғыр» на телеканале «Казахстан». Также занимал в этой телерадиокорпорации должность заместителя главного редактора в отделе спорта. После этого стал продюсером программы «Құмсағат» по спортивной информации. Последние годы трудился на телеканале «Хабар». Он комментировал чемпионат мира по футболу во Франции, работал на Азиатских играх, а также летних и зимних Олимпийских играх. В 2000 году Амангельды Муатканович стал лауреатом премии им. Сейдахмета Бердикулова, присуждаемой спортивным журналистам страны.

В этот же день на 66-м году ушел из жизни и один из самых авторитетных спортивных деятелей Казахстана Юрий Иосифович Макогон. В разные годы он занимал руководящие должности в спортивных организациях и фондах, с 2008 по 2015 год был исполнительным директором Национального Олимпийского комитета, с 2015 года – председателем алматинского филиала НОК. Он был одним из тех, кто стоял у истоков казахстанского олимпийского движения, посвятил свои знания, опыт, десятилетия труда развитию спорта и укреплению авторитета нашей страны на мировой спортивной арене.