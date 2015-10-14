В памяти – навсегда

Никита ТЮКИН, ученик 8-го класса Достыкской средней школы Зеленовского района ЗКО, лауреат конкурса «Патриот года» в номинации «Мужество»
К тому же и полной неожиданностью. Спасая прошедшим летом двух едва не утонувших девочек, я вовсе не думал о том, что в моей жизни произойдут такие значимые перемены. В департаменте по ЧС мне сказали, что я действовал правильно, профессионально сделал искусственное дыхание, и подарили сотовый телефон.
Незабываемое и очень сильное впечатление произвела на меня Астана. В нее нельзя не влюбиться. Она поражает своей красотой. Даже не верится, что такой огромный и великолепный город построен в столь короткий срок. Но как раз на форуме говорилось о том, что казахстанцам многое по силам. Я горд тем, что стоял на одной сцене с такими замечательными людьми, как летчик-космонавт Айдын Аимбетов, мама боксера Геннадия Головкина, выдающаяся и знаменитая певица Бибигуль Тулегенова.
Скоро в музее областного департамента по ЧС я буду встречаться со своими ровесниками и обязательно расскажу им о самых ярких впечатлениях форума. Прежде всего это было искреннее признание казах­станцев в любви к своей Родине, которая благодаря мудрой и дальновидной политике Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева стала узнаваемым и уважаемым во всем мире государством. Реализация идеи Лидера нации «Мәңгілік Ел», ставшей общенациональной программой действия, требует усилий каждого. Именно нам, молодым, предстоит строить общество равных возможностей, где уважают личность и свободу человека, любой труд, защищают материнство и детство, заботятся о пенсионерах и ветеранах. Для того чтобы стать членом этого общества, сегодня нужно хорошо учиться, вести достойный и здоровый образ жизни, заниматься спортом. Я отлично плаваю, увлекаюсь футболом и хоккеем. Чтобы все успевать, стараюсь правильно распределять свое время.
Как отмечалось на форуме, когда ставишь перед собой масштабные задачи, то и добиваешься большего. Для себя я особенно выделил выступление Халық Қаhарманы Азамата Жумадилова, который вынес из огня троих детей и их мать. Он призвал молодежь любить и чтить свою Родину, помогать близким, хранить и оберегать мир и согласие, которые объявлены в нашей стране главными ценностями. Думаю, что этот призыв найдет широкий отклик.
Поднявшись на «Байтерек», я загадал желание, к которому теперь буду стремиться. Хочу получить профессию, связанную с работой в департаменте по ЧС.

