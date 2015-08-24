В Папуа Новой Гвинее арестованы более 50 подозреваемых в каннибализме

Силовики Папуа Новой Гвинеи арестовали 54 деревенских жителя по обвинению в каннибализме и участии в деятельности тайных религиозных культов, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на БЕЛТА
.
Как сообщила сегодня местная газета "Нэшнл", операция проводится в Западной провинции этого тихоокеанского государства. "Район проведения операции расположен в устье реки Флай. На протяжении последних шести лет, начиная с 2009 года, оттуда постоянно поступают сведения о творящемся там беззаконии. В первую очередь это бытовой каннибализм и распространение влияния тайных религиозных культов, практикующих ритуальные обезглавливания и поджоги хижин", - рассказал начальник полиции Западной провинции Сильва Сика.
По его словам, в операции, которая началась 14 августа, участвуют 35 военнослужащих и сотрудников полиции. Сильва Сика уточнил, что она "состоит из трех этапов: переговоры, побуждение к сдаче оружия и, наконец, примирение враждующих сторон". Он выразил уверенность, что властям "в итоге удастся решить проблему, и в ныне неблагополучном районе воцарятся мир и безопасность".
Операция проводится в двух прибрежных деревнях - Дамера и Вайдабодоло, закрытых от внешнего мира на протяжении многих десятилетий. Самым громким преступлением последнего времени стало убийство трех жителей соседних поселений, совершенное 25 июня. По данным полиции, головы жертв преступники унесли с собой в неизвестном направлении для использования в ритуалах.