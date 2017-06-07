В Париже возле собора Нотр-Дам произошла стрельба

В Париже полицейский патруль подвергся нападению на площади перед собором Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
Злоумышленник подошел к тройке полицейских, патрулировавших улицу, и попытался нанести одному из стражей порядка удар молотком по голове.
Один из напарников подвергшегося атаке полицейского тут же открыл огонь на поражение и ранил нападавшего в область грудной клетки и в ногу, после чего злоумышленник был обезврежен. Сейчас мужчина находится в больнице, следователи ждут от врачей вердикта относительно возможности его допросить.
В первый момент после случившегося на территории, прилегающей к Нотр-Даму, возникла паника. Услышав выстрелы, туристы разбегались в разные стороны. Вскоре пространство было полностью оцеплено полицией и жандармерией, все посторонние были удалены из периметра, а на месте событий начали работу криминалисты, саперы и кинологи. На несколько часов остров Сите, на котором расположен собор, был почти полностью блокирован – все подъезды оказались перекрыты, ближайшие станции метро также прекратили работу.
Закрыт оказался и сам собор. В момент инцидента внутри него находилось порядка тысячи посетителей. Все они были вынуждены провести внутри несколько часов и смогли покинуть храм лишь после тщательной проверки полицейскими.
Пострадавший от действий злоумышленника полицейский – 22-летний стажер Префектуры полиции Парижа. Он получил незначительные повреждения в области головы и шеи. С места происшествия его доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.
