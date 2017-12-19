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В парке развлечений во Флориде установили говорящую фигуру Трампа
В парке развлечений Magic Kingdom в американском штате Флорида установили фигуру президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает LIfe.ru
cо ссылкой на New York Daily News.
Робот способен произносить фразы, участие в записи которых принимал непосредственно сам Дональд Трамп.
Фигура американского лидера выставлена в зале, который был основан в 1971 году, в нем представлены все президенты Соединенных Штатов.
Ранее в Сети появилась петиция, призывавшая организаторов парка не наделять фигуру американского президента способностью говорить.