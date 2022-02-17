Экономика
В парламенте нет влиятельного государственного аграрного лобби – сенатор
Лаура Тусупбекова
Депутат Сената Акылбек Куришбаев выразил озабоченность в связи с подготовкой к нынешнему посевному сезону. По его мнению, ситуация в АПК в целом грозит продовольственным кризисом в стране. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Сената, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Мы любим говорить, что сельское хозяйство в нашей стране должно быть драйвером экономики. Но, на самом деле, у нас для этого нет должных условий», - считает депутат.

Он подчеркнул, что за 4 года реализации Государственной программы развития АПК на 2017-2021 годы планировалось направить в отрасль более 2 трлн тенге, однако фактически выделено лишь 80 % от необходимой суммы.

«Спрашивается, для чего мы принимаем государственные программы, если потом их сами не выполняем?» - задался вопросом сенатор.

Акылбек Куришбаев также привел данные, согласно которым фактическая господдержка отрасли многие годы составляет 4-5%, что в 1,5-2 раза меньше, чем у основных партнеров Казахстана по ЕАЭС - России и Беларуси.

«А это, в свою очередь, влияет на конкурентоспособность казахстанской продукции. Кроме того, в отличие от ведущих аграрных стран, у нас не развита эффективная система кредитования АПК. Так, в прошлом году только 13% сельхозтоваропроизводителей получили удешевленные кредиты к весенне-полевым работам», - констатировал он.

По его информации, в указанных странах министерство сельского хозяйства является стратегическим государственным органом, а работа казахстанского Минсельхоза поставлена в зависимость от других министерств. В настоящее время все основные нормативные приказы министра сельского хозяйства в обязательном порядке согласовываются с другими госорганами.

«В 2020-2021 годах на согласование правил субсидирования, регламентов в ветеринарии, защите растений и т.д. ушло от 20-30 дней до семи месяцев (!) О каком оперативном управлении отраслью можно здесь говорить?" - возмутился Акылбек Куришбаев.

При этом, отметил депутат, некоторые государственные менеджеры считают, что сельское хозяйство в стране якобы "залито" государственными субсидиями, что не нужно усиливать господдержку АПК.

«Здесь я хочу сказать, что и мы, депутаты, должны, как следует, защищать интересы сельского хозяйства и, в целом, казахстанского села. Надо откровенно признать, что у нас в парламенте нет влиятельного государственного аграрного лобби, как в ведущих аграрных странах», - отметил Акылбек Куришбаев.

Высказался депутат и относительно кадрового потенциала отрасли.

«В отличие от нас, в аграрных ведомствах США, Канады, Австралии, России, Беларуси, в основном состоят госслужащие, имеющие соответствующий опыт работы в сельскохозяйственном производстве. У нас же, в соответствии с требованиями госслужбы, в минсельхозе могут работать сотрудники, «не отличающие пшеницу от ячменя». (…) Формула их успеха заключается в опережающем развитии аграрной науки. А мы своими действиями, зачастую, препятствуем работе наших ученых. Так, в прошлом году из-за несвоевременного проведения конкурсов ученые аграрных НИИ 8 месяцев сидели без финансирования, а с начала этого года они до сих пор не получали заработную плату», - констатировал депутат.

Куришбаев считает, что работа Минсельхоза напоминает «пожарную команду», то там, то здесь проблемы в отрасли.

«У нас никогда не будет должного развития АПК, пока не изменится система его управления, статус и содержание деятельности министерства сельского хозяйства», - отметил он.

Также депутат бьет тревогу в связи с готовностью аграриев к предстоящему посевному сезону.

«Небывалая за 30 лет прошлогодняя засуха очень сильно ударила по агробизнесу. Нерыночные методы сдерживания роста цен на продовольственные товары, введение запретов и квот на их экспорт также ограничили доходы фермеров. Уже сегодня видно, что на юге Казахстана снова будут проблемы с поливной водой. На севере, по данным научных организаций региона, запасы осенней влаги в почве на 10-15% ниже многолетних. Следует отметить, что в этом году из-за финансовых затруднений многие сельхозтоваропроизводители не проводили на полях снегозадержание, что несомненно скажется на влагонакопление почвы весной», - констатировал депутат.

В связи с этим Акылбек Куришбаев призывает уполномоченные органы увеличить объемы кредитования агроформирований.

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