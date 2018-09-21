В Парламенте все, кому не лень, занимаются лоббисткой деятельностью – сенатор Кул-Мухаммед

Общество
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Лаура Тусупбекова
Сенатор Мухтар Кул-Мухаммед считает необходимым регулировать лоббисткую деятельность и принять соответствующий закон, так как, по его словам, в Парламенте "все, кому не лень", занимаются  лоббистской деятельностью. Об этом он заявил в ходе правительственного часа в Сенате по вопросам совершенствования законотворческой деятельности, передает корреспондент Kazpravda.kz. 

"Каждое министерство, инициируя конкретный законопроект, лоббирует прежде всего свои интересы, это понятно. Во время обсуждения бюджета акиматы лоббируют интересы своего региона через депутатов, мы это тоже знаем. При обсуждении крупных пакетов законопроектов, которые посвящены тем или иным вопросам развития национальной экономики, крупные национальные компании, финансово-промышленные группы также лоббируют свои интересы. Это тоже понятно. Все кому не лень занимаются в стенах Парламента лоббистской деятельностью", - считает сенатор.

В связи с этим, Мухтар Кул-Мухаммед отметил необходимость принять закон о лоббировании.

"У нас нет закона о лоббировании, который присутствует в законодательстве почти всех развитых западных стран", - сказал депутат.

Между тем, заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Олжас Бектенов напомнил, что такой проект закона уже вносился в Парламент, но не нашел поддержки.

"Проект о лоббистской деятельности вносился даже в Парламент. История у него длинная. Агентство (АДГСПК) со своей стороны не так давно вновь инициировало этот вопрос. К сожалению, пока он не находит разрешения. Но наша позиция такова, что в определенной степени регламентировать этот вопрос нужно", - сказал заместитель председателя АДГСПК.

Высказался на этот счет и министр юстиции Марат Бекетаев.

"Я поддерживаю, эту деятельность регламентировать надо. (...) Что касается конкретного срока внедрения этой практики, здесь, наверное, нужно учитывать, что в комплексе с регулированием лоббирования необходимо решить множество других вопросов, в особенности касательно прозрачности финансирования", - отметил глава Минюста.

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