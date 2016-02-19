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​В партнерах – частный капитал

Карлыгаш ИМАНБАЕВА

По последним данным, в портфеле проектов дочерней структуры холдинга «Байтерек» ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства» (Центр ГЧП) на сегодня собраны 17 проектов. Их реализация на основе ГЧП рассчитана на несколько лет. В настоящее время структурированы 11 проектов на сумму частных инвестиций в размере 282 млрд тенге, в 2016 году планируется структурирование еще шести проектов на сумму частных инвестиций не менее 110 млрд тенге.

В сообщении указано, что в настоящее время Центр ГЧП занимается организацией конкурса по проекту «Строи­тельство многопрофильной больницы при медицинском университете им. С. Асфендиярова в Алматы» стоимос­тью 38 млрд тенге. Проект реа­лизуется совместно с Министерством здравоохранения и социального развития Казахстана. В ближайшей перспективе также может быть реализован проект ГЧП по строительству объездной дороги в Шымкенте протяженностью 48 км с 4-полосным движением.

Помимо названных проектов в портфеле значится строительство поликлиники на 500 посещений в смену в Кызылорде, строительство и эксплуатация исправительного учреждения на 1 500 мест в Шымкенте, строительство и эксплуатация линии легкорельсового транспорта в Алматы, строительство детских садов в Петропавловске, строительство и эксплуатация колледжа на 600 мест с общежитием на 200 мест в Кызылорде, в этом же городе – новый пассажирский терминал международного аэропорта «Коркыт-ата».

Планируемые проекты в 2016 году – железная дорога в обход города Алматы, жилье для нужд Министерства обороны Казахстана, водоканал в Кызылординской области, единый банк данных авиапассажиров, создание национальной гео­информационной системы Казахстана, общежитие для консерватории им. Курмангазы в Алматы.

Пресс-служба напомнила, что один из проектов, в разработке которого Центр ГЧП принимал участие, – БАКАД (Большая Алматинская кольцевая автодорога). В конце прошлого года стартовал прием конкурсных заявок от потенциальных концессионеров, в настоящее время проводится оценка конкурсных заявок. Начало реализации проекта намечено на вторую половину 2016 года. 

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