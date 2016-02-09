​В партнерах – ЮАР

Сегодня на Аксуском заводе ферросплавов в ходу слово «реновация». То есть технико-экономический процесс замещения выбывающих из производства вследствие физического и морального износа машин и оборудования. Наглядно это можно увидеть в рамках инвестиционного проекта по обновлению ведущего цеха № 6 предприятия. Воплощая эту задумку, головная компания «Казхром», входящая в состав Евразийской Группы (ERG), подписала дополнительный контракт с фирмой TenovaPyromet (ЮАР) на проектирование и установку газоочисток для печи № 64. Основной договор на модернизацию одного из самых крупных в СНГ ферросплавных цехов включает базовый и детальный инжиниринг, поставку оборудования, а также предусматривает выполнение гарантий на него и технологические показатели.

Контракт на реновацию цеха с южноафриканскими партнерами был подписан год назад, но кропотливая работа по проектированию ведется до сих пор, так как проект масштабный. Дополнительное соглашение 2015 года предусматривает поставку основного оборудования для двух установок газоочистки полной мощностью 28 000 Нм³/ч. И это лишь часть передового технического решения, которое было разработано компанией TenovaPyromet для цеха № 6. Оно позволит увеличить производительность плавильного агрегата почти на 30%.

В целом же модернизация печей подразделения предусматривает их полную реконструкцию. В частности, изоляция свода позволит использовать ферросплавный газ для предварительного подогрева шихтовых материалов, что существенно снизит потребление электроэнергии при плавке. Также планируется осуществлять и подогрев ковшей, за счет чего корка на них будет гораздо меньше, а значит, и сократятся потери при выпуске.

На сегодня приоритетным вопросом в рамках реновации считается природоохранная дея­тельность. Поэтому установка передовой системы газоочистки в цехе – ключевое звено в процессе фильтрации отходящего газа.

– Модернизация 64-й печи – это пилотный проект, от которого мы ожидаем очень многого. И в дальнейшем весь завод будет развиваться в этом направлении, – рассказывает руководитель группы реновации АксЗФ Александр Шестаков. – В ходе этой модернизации металлурги задают вопрос: как упростится работа плавильщика или крановщика после реновации цеха № 6? Во-первых, весь процесс плавки будет осуществлять электроника, бригадир печи будет смотреть на монитор. Во-вторых, вместо крана шлаковые чаши будут перемещать автошлаковозы. Это очень крупный и амбициозный проект. С его реализацией мы сможем не только увеличить производительность, снизить себестоимость продукции, удельный расход электроэнергии, но и вывести на новый уровень инфраструктуру всего подразделения.

Сейчас этот проект находится на стадии базового инжиниринга, и уже в декабре 2016 года планируется начать строительство. Новые технологии благоприятно скажутся на условиях труда и существенно повысят уровень безопасности обслуживающего персонала.