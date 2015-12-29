​В партнерстве с ЭСКАТО

Тематика, по которой работает ЭСКАТО, затрагивает вопросы устойчивого развития, которое без возобновляемых источников энергии в современном мире невозможно представить. В связи с этим посол по особым поручениям МИД Казахстана Акмарал Арыстанбекова подчеркнула актуальность встречи.

– Наша страна привержена целям устойчивого развития в глобальном масштабе и ини­циировала программу партнерства «Зеленый мост», – отметила она. – Казах­стан обращается к странам Азиатско-Тихоокеанского региона с призывом присоединиться к хартии для совместной реализации этой инициативы. Не случайно государство избрало «Энергию будущего» в качестве основной темы ЭКСПО-2017. И мы намерены предоставить поддержку 60 развивающимся странам для участия в ЭКСПО в Астане. В своем обращении к Генеральной Ассамблее ООН по случаю 70-летия организации Президент Казахстана Н. Назарбаев­ предложил использовать инфраструктуру, которая готовится к ЭКСПО в Астане, для создания международного центра по развитию «зеленых» технологий и инвестиционных проектов под эгидой ООН.

Как сказал руководитель управления ООН департамента многостороннего сотрудничества МИД РК Дидар Теменов, Казахстан по многим показателям занимает одно из ведущих мест не только в Цент­рально-Азиатском регионе, но и на пространстве СНГ и среди стран Азии и Тихого океана. К примеру, объем привлеченных инвестиций на душу населения, показатели уровня образования, здравоохранения, инфраструктурного развития в Казахстане являются одними из наиболее высоких среди этих стран. В национальных программах развития государство также стремится к балансу в экономическом, экологическом и социальном развитии. Для этого Президент Нурсултан Назарбаев­ определил Пять институциональных реформ. Их вкратце представила А. Арыстанбекова.

Сегодня Казахстан интегрирует задачи ЭСКАТО по устойчивому развитию-2030 в национальные программы и стратегии.

– Мы уверены, что если это будет реализовано, то программа ЭСКАТО-2030 поможет модернизации экономики, – сказала А. Арыс­танбекова.