В пастухи наняли… спутник

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini AI

Новинка представляет собой спутниковую систему мониторинга сельскохозяйственных животных, действующую даже в районах без покрытия сотовой связи.

«Спутниковый пастух» позволяет решать на сегодняшний день несколько важнейших задач отгонного животноводства – отслеживать местоположение и маршруты передвижения скота, устанавливать виртуальные геозоны, снижать риски краж и потери сельскохозяйственных животных, а также предотвращать их выход на автомобильные дороги и засеянные поля.

По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства, на сегодняшний день услугами компании пользуются более 3 800 клиентов в лице владельцев животноводческих хозяйств, а под спутниковым мониторингом находятся свыше 130 тыс. лошадей. Кроме того, разработка применяется для контроля крупного рогатого скота и других животных.

В общей сложности данный проект развивается восемь лет. За это время компания iGps Tech перешла от использования зарубежного оборудования к разработке собственных GPS-устройств и программного обеспечения, адаптированных к условиям казахстанского пастбищного животноводства.

В 2026 году она представила обновленное решение, объединяющее спутниковый трекер и биосенсоры. Данная система позволяет одновременно контролировать от десяти животных, фиксируя температуру тела и двигательную активность, что расширяет возможности мониторинга.

Компания успешно развивает международное сотрудничество. Интерес к разработке проявляют страны Центральной Азии. В числе перспективных рынков – Аргентина и Австралия.

– Мы работаем над цифровым решением, востребованным далеко за пределами Казахстана. Хотелось бы, чтобы созданная в нашей стране технология стала одним из инструментов цифровизации мирового животноводства, – отметил основатель и генеральный директор ТОО «iGps Tech» Мирас Байжигит.

Помимо коммерческого развития, компания сотрудничает с Геттингенским университетом (Германия) в исследованиях влия­ния выпаса на природные экосистемы, включая его потенциальную роль в снижении риска природных пожаров.

В долгосрочной перспективе iGps Tech планирует создать Agro-SuperApp – единую цифровую платформу, объединяющую спутниковый мониторинг, ветеринарный контроль, аналитику и сервисы для аграриев. Развитие подобных отечественных разработок способствует цифровизации животноводства, повышению эффективности аграрного производства и укреплению экспортного потенциала казахстанского АПК.