В Павлодаре бабушку-инвалида бросили в автобусе

Неизвестный мужчина закатил коляску в автобус маршрута № 10 и тут же покинул салон. Пенсионерка доехала без сопровождающего до конечной остановки, сообщает Рavon.kz.
Выяснить, куда ей нужно проехать не получилось, на вопросы кондуктора и водителя женщина не отвечала.
Как рассказал директор автопарка № 1 Ернар Конырханов, водитель связался с диспетчером, автобус сняли с линии, и он вернулся в автопарк.
"Мы позвонили в 102. Прибыли сотрудники местной полиции и забрали бабушку, она, видимо, глухонемая. Это какое-то кощунство происходит с людьми, поступок мужчины не укладывается в голове", – пояснил Ернар Конырханов.
По данным пресс-центра областного ДВД, полицейские отработали полученный вызов, установили личность пенсионерки и вернули ее в Павлодарский городской адаптационный центр-приют для лиц, не имеющих определенного места жительства.
Директор приюта Серик Нургожин пояснил, что женщина попадает в приют неоднократно. Она инвалид первой группы. Из-за побоев имеет проблемы со слухом и речью. У нее есть сыновья с криминальным прошлым и дочь. Дети время от времени забирают мать к себе, она получает пенсию, а затем снова бросают. Три месяца назад ее из приюта забрала дочь, проживающая в поселке Ленинском. В этот раз кто-то из родных, похоже, снова посадил ее в автобус и поспешил скрыться.
В данное время директор пытается связаться с дочерью через поселкового участкового.
Выяснить, куда ей нужно проехать не получилось, на вопросы кондуктора и водителя женщина не отвечала.
Как рассказал директор автопарка № 1 Ернар Конырханов, водитель связался с диспетчером, автобус сняли с линии, и он вернулся в автопарк.
"Мы позвонили в 102. Прибыли сотрудники местной полиции и забрали бабушку, она, видимо, глухонемая. Это какое-то кощунство происходит с людьми, поступок мужчины не укладывается в голове", – пояснил Ернар Конырханов.
По данным пресс-центра областного ДВД, полицейские отработали полученный вызов, установили личность пенсионерки и вернули ее в Павлодарский городской адаптационный центр-приют для лиц, не имеющих определенного места жительства.
Директор приюта Серик Нургожин пояснил, что женщина попадает в приют неоднократно. Она инвалид первой группы. Из-за побоев имеет проблемы со слухом и речью. У нее есть сыновья с криминальным прошлым и дочь. Дети время от времени забирают мать к себе, она получает пенсию, а затем снова бросают. Три месяца назад ее из приюта забрала дочь, проживающая в поселке Ленинском. В этот раз кто-то из родных, похоже, снова посадил ее в автобус и поспешил скрыться.
В данное время директор пытается связаться с дочерью через поселкового участкового.