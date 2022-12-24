В Павлодаре мужчина с гранатой угрожал взорвать многоэтажку

С мужчиной провели переговоры. Он был задержан.

Фото: Polisia.kz

Мужчину, угрожавшего взорвать гранату у себя в квартире, обезвредили полицейские в Павлодаре, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Устроить взрыв в своей квартире угрожал 47-летний житель Павлодара.

Сигнал об этом поступил в полицию в 11.30.

Как выяснилось, в результате семейного скандала пьяный дебошир кричал, что взорвет гранату.

Сотрудники полиции начали переговоры с буяном. И, улучив момент, один из них выхватил гранату из руки мужчины. После чего он был обездвижен и обезврежен.

"Были оповещены все спецслужбы. Проведена эвакуация жильцов дома", - сообщили в полиции.

В настоящее время саперы проверяют предмет, похожий на взрывное устройство.