Общество

В Павлодаре потеряли документацию на внутриквартальные сети нового жилого микрорайона.

​​​​​​​Екатерина Бескорсая

При этом проблема коснулась 17 многоэтажек микрорайона «Дос­тык» и частично микрорайона «Сарыарка» – эти дома строились за счет государственных средств в 2020–2022 годах. Неясно, как при сдаче в эксплуатацию домов упус­тили столь значительный нюанс, как исполнительная документация на внутриквартальные сети. Но без нее монополист не может принять коммуникации для доверительного управления: как управлять ими вслепую, ведь неизвестно, что и где именно проложено и установлено.

Тревогу забили жители: люди опасаются, что в ноябре окажутся с холодными батареями, ведь у коммунальщиков было полное основание отрезать их дома от подачи тепла.

Но специалисты монополиста и представители акимата заверяют: нашли компромисс, договорились друг другу помогать. Так что потеря на отопительном сезоне не отразится, тем более что сейчас уже занялись поиском недостающих документов – часть взяли из проектов, часть восстанавливают.

– Сети построены, приняты приемной комиссией, но документация от подрядчиков в отдел строительства для дальнейшего оформления не передавалась либо часть ее утеряна. Нет ее и у тепловиков, – отметил заместитель главного инженера АО «Павлодарские тепловые сети» Павел Плетухов. Только вот объяс­нить, куда и по чьей вине пропали оригиналы документов, не может никто. Пока же обслуживающей организацией для «беспаспортных» сетей нового микрорайона определили «Коммунсервис».

В целом же первые полтора месяца текущего отопительного сезона в Павлодарской области проходят без эксцессов. Все 2 312 многоквартирных жилых домов – с горячей водой и батареями. Конечно, бывают жалобы на обратное, но все отрабатывается жилищной инспекцией и тепловиками методом «ручной настройки».

Да и погода благоприятствует: сильных морозов еще не было, так что коммунальщики успели завершить подготовку к зиме. В частности, на днях закончен ремонт последнего котла на Экибастузской ТЭЦ, которая вызывала больше всего опасений – о ситуации на ней мы рассказывали в материале «И ТЭЦ готовы даром передать» 10 авгус­та 2022 года. И вот теперь заявлено: станция готова к пику температурных нагрузок.

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