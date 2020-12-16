В Павлодаре проходит посвященная государственному флагу РК акция

Общество
Волонтеры Павлодара и молодые государственные служащие приняли участие во флешмобе "Менiн туым –менiн Отаным", передает Inform.kz.
"В честь праздника впервые проспект Назарбаева украсили 12 билбордов с изображением государственного флага с надписью «Менiн туым – менiн Отаным». На балконах жилого дома, на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Ломова, вывешено 14 небесно-голубых флагов нашей страны", - сообщила пресс-служба акима города Павлодар.
Сегодня волонтеры города и молодые государственные служащие приняли участие во флешмобе «Менiн туым –менiн Отаным», посвящённом Дню Независимости РК. Более 60 павлодарцев таким патриотическим флешмобом отметили этот знаменательный день, отметили в администрации областного центра.
"Участники акции, гордо подняв флаги, тем самым подчеркнули значимость государственных символов в жизни каждого казахстанца", - добавили в горакимате.
Сегодня волонтеры города и молодые государственные служащие приняли участие во флешмобе «Менiн туым –менiн Отаным», посвящённом Дню Независимости РК. Более 60 павлодарцев таким патриотическим флешмобом отметили этот знаменательный день, отметили в администрации областного центра.
"Участники акции, гордо подняв флаги, тем самым подчеркнули значимость государственных символов в жизни каждого казахстанца", - добавили в горакимате.