В Экибастузе спасли 20 человек при пожаре

Спасали при помощи автолестницы и колпака Respihood.

Фото пресс-службы МЧС РК

Пожар произошел сегодня, 19 февраля, в 9:59, передает kazpravda.kz со ссылкой на сайт пресс-службы МЧС РК.

Около 10 утра на пульт оператора 101 ДЧС Павлодарской области поступило сообщение о том, что произошло возгорание в квартире дома по улице Кунаева в Экибастузе.

По прибытии пожарных было установлено, что в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на втором этаже пожар.

В подъезде было сильное задымление. Однако людей удалось эвакуировать при помощи автолестницы и спасательного колпака Respihood.

Всего спасено 20 человек, из них четверо детей. Также удалось предотвратить распространение пожара.

В тушении было задействовано 12 сотрудников и 3 единицы техники.

Пожар локализован в 10:21 часов, ликвидирован в 10:34.

Жертв и пострадавших нет. Причина ЧП устанавливается.

Согласно статистике МЧС РК, одной из частых причин возникновения пожара в домах является курение, включенная плита и неисправность электропроводки.