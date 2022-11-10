Как и 20 лет назад, в Павлодаре строят глиняную подземную стену, чтобы предотвратить распространение крупнейшего в республике очага ртутного загрязнения. Но как окончательно избавиться от ртути – пока не знает никто.

Опасное наследство

900 тонн ртути – эту цифру чаще всего называют, когда говорят об объемах опасности, запертой под землей на территории бывшего павлодарского химзавода. Но ряд экспертов считает, что тяжелого металла еще больше, ведь он сосредоточен далеко не в одном очаге. И все они – буквально в пяти километрах от трансграничного Иртыша. Попадание ртути в реку – самый страшный сценарий, о котором говорили 20 лет назад и о котором говорят сегодня.

...Опасное наследство досталось городу от ПО «Химпром», производившего хлор и каустическую соду ртутным методом почти 20 лет – вплоть до начала 90-х годов прошлого века. Развал Союза окончательно похоронил гигантское предприятие, которое называли городом в городе. Сейчас на его площадках действует с десяток новых самостоятельных производств.

На стыке 90-х и нулевых ситуация вызвала реальную панику: для предотвращения экологической катастрофы не было ни ресурсов, ни специалистов, ни опыта. И тем не менее этот ртутный очаг тогда смогли успешно локализовать.

Первый комплексный проект по демеркуризации был разработан в 2002 году: корпус цеха ртутного электролиза и другие наиболее загрязненные заводские объекты демонтировали и законсервировали на полигоне, закрытом глиняным экраном и асфальтным покрытием. Захороненные здесь материалы, кроме того, послойно залиты грунтоцементным бетоном, что исключает фильтрацию подземных вод.

Подземное ртутное озеро под тем самым цехом ртутного элект­ролиза оградили глиняной стеной протяженностью в три с половиной километра и глубиной в 20 м – именно эта преграда не позволяет попасть опасному металлу в грунтовые воды и вместе с ними – в Иртыш.

Еще один объект бывшего химзавода – озеро-накопитель Былкылдак, в который в свое время слили по разным оценкам от 10 до 130 тонн ртути. Причем накопитель, начиная с 1973 года, эксплуатируется и сегодня, – теперь уже для сброса и накопления сточных вод предприятий Северного пром­района (АО «Каустик», «Казэнергокабель», предприятий – участников СЭЗ «Павлодар»).

Для предотвращения загрязнения грунтовых вод водами из накопителя сооружена противофильтрационная завеса в виде вертикальной глиняной диафрагмы, идущей по западной, северо-западной и северо-восточной границам испарителя. Для предотвращения перелива при переполнении жидкую массу удерживают земляные дамбы. И даже воздух здесь защищен – вода не позволяет тяжелой ртути испаряться, но при этом в донных илистых отложениях сконцентрированы тонны металла.

Кстати, неподалеку от Былкылдака есть еще три бывших небольших пруда-накопителя ртутьсодержащих вод, о которых говорят гораздо меньше, чем о самом озере. Поверхность каждого из них была укрыта глиняным экраном, а по периметру опять же выполнена противофильтрационная завеса.

И все же локализация – далеко не окончательное решение экологической проблемы. Все эксперты твердят в один голос: от этой мины замедленного действия нужно избавляться.

О застарелой экологической проблеме говорил во время своей поездки в Павлодар и Президент страны Касым-Жомарт Токаев. «Необходимо еще раз оценить вероятность попадания ртути в грунтовые воды и совместно с экспертами определить наиболее эффективные пути решения этой проблемы», – подчеркнул Глава государства на встрече с павлодарской общественностью в октябре.

На 200 лет вперед...

Сейчас на этой территории вновь кипит работа: теперь уже опытные строители возводят продолжение глиняной подземной стены, которая уберегает от распространения ртути.

В последние годы все мероприятия по реабилитации проводятся здесь в рамках утвержденной в 2016 году Концепции мониторинга очага ртутного загрязнения. Главным администратором выступает управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области.

Работу нынешнего года можно разделить на четыре блока. И первый из них как раз – «Стена в грунте» – продолжение существую­щей противофильтрационной завесы. На ее удлинение из бюджета выделен 751 млн тенге, большая часть – на следующий год, когда и завершат начатое сегодня.

Немаловажно, что работы ведет та же подрядная организация, что и в 2002–2004 годах, во время первого этапа демеркуризации, – ТОО «Казтяжэксковация». Два десятилетия назад ее специа­листы уложили 3,5 км завесы, на этот раз к ней добавят еще 2,4 км. Глубина новой стенки – 12 м, ширина – 80 см.

Технология не только просчитанная, но и проверенная временем: при помощи уникальных экскаваторов (в свое время их в экстренном порядке искали в Казахстане и России, а теперь они остались только у ТОО «Казтяж­эксковация») роется траншея, в нее и закладывают стену из специальной бентонитовой глины. По расчетам инженеров и химиков, грунтовый поток преодолеет такую противофильтрационную стену только за 254 года...

И пусть стена не решит вопрос полной ликвидации очага загрязнения, но снимет с повестки дня острую полемику о том, что ртуть, точнее загрязненные ею грунтовые воды, движутся к Иртышу и колодцам сел Павлодарское и Шаукень.

Напомним, проблему изучают и россияне, поскольку опасная близость этого полигона к Иртышу создает риск того, что тяжелый металл попадет в реку и с ее водами достигнет населенных пунк­тов северного соседа. Последние пару лет в омской прессе то и дело звучат новости о том, что в реке зафиксировано превышение концентрации ртути, и хотя прямых обвинений в сторону Казахстана не выдвигалось, неуместные намеки делались регулярно.

И вот здесь следует сказать об еще одном направлении концепции – мониторинге, который ежегодно проводят с 2005 года. Но если прежде исследовали только почву, воду и воздух в очагах и непосредственной близости от них, то в этом году впервые проводится мониторинг поверхностных вод и донных отложений Иртыша на границе с областью Абай, в пригородном селе Павлодарское и на границе с Российской Федерацией.

Анализ проб не выявил ртути в контрольных точках – и это, пожалуй, самый весомый аргумент в пользу того, что угрозы трансграничного характера нет.

…И 20 лет назад

Впрочем, пробы на исследования берут не только для того, чтобы кому-то что-то доказывать. Третий блок концепции – это еще один крупный проект, по которому ученые определяют точную конфигурацию загрязненных участков на территории Северной промзоны, картографируют ее, разрабаты­вают ГИС-карту и базу данных всех 20-летних наблюдений.

Занимается этим ТОО «ЭКО­СЕРВИС-С». Как рассказала представитель компании Наталья Яковлева, помимо сбора и анализа накопленной информации, есть и полевые исследования, которые включают три этапа. На первом отбирали и анализировали пробы почвы, воздуха и донных отложений в озере Былкылдак по сетке с равномерным шагом в 500 метров. На втором – взяли пробы по участкам, загрязненным ртутью выше ПДК, по сетке с равномерным шагом в 100 метров. На третьем этапе проведут замеры с еще меньшим шагом.

Стоит отметить, что во время этой работы специалисты не фиксировали факты превышения содержания ртути в воздухе, и это еще раз доказывает – тяжелый металл вовремя локализовали, он не испаряется (а именно пары ртути и ее соединений наиболее опасны для человека).

А вот в результате отбора и анализа проб донных отложений было установлено наличие зоны высокого уровня загрязнения в южной части озера Былкылдак – вблизи места выпуска сточных вод.

Концентрации ртути в донных отложениях по итогам двух этапов исследования достигают поч­ти 63 ПДК. Установлены высокие уровни (почти 34 ПДК) содержания ртути и в почве – в районе очагов на территории бывшего ПО «Химпром».

Построение ГИС-карты ртутного загрязнения – одна из важнейших задач. Ведь это, по сути, будет главный маршрутизатор на том этапе, когда дело дойдет до окончательного устранения проблемы.

Решение найдено, деньги – нет

Поиском технологий, которые позволят полностью очистить и рекультивировать загрязненные территории, а не только локализовать их, ученые занимаются все 20 лет. Пока о какой-то конкретике говорить рано, и тем не менее есть некоторые результаты.

Например, свою лепту в решение павлодарской экологической проб­лемы вносят японские ученые. Именно в Японии разработали препарат Denite, который способствует химическому связыванию подвижных форм ртути в почве в неподвижные. И это «связывание» предотвращает самые опасные последствия – проникновение вещества в грунтовые воды и испа­рение в атмосферу.

Данный уникальный препарат Япония предоставила Казахстану как грантовую помощь бесплатно (он, кстати, впервые используется вне страны изобретения). И сейчас его применяют в рамках второго этапа научно-исследовательской работы на павлодарском очаге ртутного загрязнения. Это пилотный проект не только для Павлодарской области, но и для всего Казахстана.

О том, как обеззараживают земли препаратом Denite, рассказал доктор химических наук, профессор Инновационного Евразийского университета (ИнЭУ) Александр Свидерский.

Специалисты Центра компетенций по экологическим технологиям и ИнЭУ при поддержке АО «Каустик» и управления нед­ропользования начали эксперимент в 2019 году. На первом этапе в лабораторных условиях определили необходимую концентрацию препарата, на втором этапе уже при полевых испытаниях в Северной промзоне выявили устойчивость препарата к нашим резким температурным перепадам – от минус 30 до плюс 30 градусов.

Опытный участок этого года – всего в 150 квадратных метров, тогда как общий объем загрязнений оценили в 98 тыс. кубометров грунта, который нужно рекультивировать. Из-за гигантских площадей и сумма предполагаемого финансирования для региона будет неподъемной: по сегодняшним ценам только на препарат, которого потребуется 9 880 тонн, уйдет свыше 9,4 млн долларов. Плюс оплата земляных работ.

К счастью, хотя бы процесс такой реабилитации почвы технологически не сложен: сначала землю вспахивают трактором на глубину плуга, боронуют участок, чтобы измельчить почву, потом рассыпают препарат, опять боронуют для перемешивания и наконец обильно поливают.

Ценность этой технологии состоит еще и в том, что препарат иммобилизирует комплексно все тяжелые металлы, которые всегда есть в почвах вокруг промпредприятий.

Результаты, которые получили ученые, позволяют им заявить об однозначном доказанном результате: связывание подвижной водорастворимой формы ртути в среднем составляет 69,23% от исходного содержания, местами достигая 96,71%. При такой демеркуризации зараженные поч­вы можно будет даже вводить в сельскохозяйственный оборот. И хотя именно в Павлодаре речь идет о промышленной зоне, этот вопрос тоже актуален: на берегу и вблизи Былкылдака регулярно наблюдают пасущихся коров и лошадей, хотя власти, ученые, общественность не устают напоминать – это запрещено и опасно.

Чем закончится проект – сказать сложно. Тем более что у павлодарских ученых есть опыт, когда доказанная и апробированная технология не поддерживается финансированием.

Казахстанские специалисты разработали метод демеркуризации озера Былкылдак на основе открытия своих английских коллег, которые придумали своеобразный сорбент для очистки воды: наночастицы серебра способны избирательно извлекать ртуть в виде ее ионов. Четыре года назад корреспонденту «Казахстанской правды» об этом рассказывал один из авторов проекта Евгений Никитин (публикация «Вода живая и мертвая», 15 августа 2018 года).

Была продумана установка: если упрощенно, то она перекачивала воду из озера и в это же время очищала ее при помощи нано­частиц серебра при определенных условиях. Над апробацией этой технологии применительно к Былкылдаку работали сотрудники кафедры химических и биологических технологий Инновационного Евразийского университета (ИнЕУ) совместно с коллегами из Астаны и Великобритании.

Они получили в 2015 году грант Комитета науки, поддержку от международных фондов и доказали: идея работает. Более того, очищенную воду они предлагали пустить в промышленный оборот, а речь идет о 60 млн кубометров воды – такова расчетная мощность Былкылдака. С учетом потенциала роста Северной промзоны Павлодара, где то и дело анонсируют попытки построить новые водоемкие производства, идея более чем перспективная.

Но тем не менее денег на осуществление своего проекта ученые не получили, хотя заявляли о необходимости всего 200 млн тенге. Конечно, после этого потребовалось бы решить и вопрос с металлической ртутью в донных отложениях, но Евгений Никитин считает, что для этого есть немало физических методов.

В общем, павлодарские специа­листы готовы к работе, если их поддержат.

В Японии смогли.

А в Казахстане?

Между тем в управлении недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области, говоря о планах, отмечают, что уже подготовлены технические задания на разработку ТЭО для двух основных очагов ртутного загрязнения, находящихся на территории АО «Каустик», – для полигона захоронения ртутьсодержащих отходов и территории, на которой располагался цех ртутного электролиза. Это будет началом определения технологии извлечения ртути.

И что немаловажно – данные земельные участки уже отчуждены от АО «Каустик» (это современное предприятие располагается на большой части территории бывшего химзавода), и управление недропользования сейчас оформ­ляет землю.

А вот с Былкылдаком вопрос открыт: этот водоем-накопитель находится в возмездном долго­срочном землепользовании у АО «Каустик». И предприятие не расторгает договор аренды земельного участка, чтобы можно было проводить демеркуризацию за счет бюджета, но и не берет на себя финансовую ответственность за проведение таких работ.

Конечно, не это главная причина того, что концепция ограничивается природоохранными мероприятиями сдерживающего характера, но все же такой барьер влияет на ситуацию.

Когда речь заходит о том, почему павлодарский очаг ртути все еще существует, хотя непосредственно нового загрязнения нет уже почти 20 лет, нередко со стороны представителей власти и ряда экспертов звучит такой посыл: полная реабилитация очагов ртутного загрязнения невозможна. Отсутствуют безопас­ные методы по ее извлечению, хранению и эксплуатации, нет и коммерческой востребованности в ее использовании.

Ни одна из доступных в нас­тоящее время технологий не обеспечивает полное извлечение ртути из такого рода рассеянных загрязнений (это подземные воды, почва, атмосферный воздух, поверхностные воды), заявляют в управлении недропользования, окружающей среды и водных ресурсов.

Назвать такую позицию одно­значно верной нельзя. Достаточно вспомнить хотя бы опыт той же Японии, где в середине прошлого века произошла крупнейшая экологическая катастрофа из-за промпредприятия, использовавшего ртуть. Тогда отыскались и ресурсы, и технологии. Да, обстоя­тельства и форма загрязнений были другими, но главное – наш­лось принципиальное политическое решение: действовать!

…В городе Минамата, стоящем на берегу одноименного залива на юге Японии, в 1956 году один за другим стали заболевать неизвестным недугом местные жители. Постепенно выяснилось, что причиной заболевания стала рыба, загрязненная ртутью, которую вместе с другими отходами сливало в воду градообразующее предприятие – завод компании Chisso, производивший удобрения и химические реактивы.

Исследователи, производившие анализ, пришли в ужас. Не только рыба в заливе Минамата была пропитана ртутью. По два кило этого тяжелого металла приходилось на каждую тонну осадка, покрывавшего дно, – достаточно, чтобы добывать его прямо из песка и ила промышленным способом!

С 1960-х развернулась программа рекультивации прибрежной полосы. Большую часть берегового грунта и донных осадков вынули, завезли новый грунт. В итоге залив уменьшился по площади на 58 га. Сейчас там находится экопарк, а неподалеку – Музей болезни Минамата с мемориалом.

В 1974 году между заливом Минамата и остальным морем натянули заградительные сети, чтобы зараженная рыба не расплывалась в другие части прибрежных вод и не попадалась рыбакам.

В 1994 году экспертиза показала, что содержание ртути в рыбе залива Минамата не превышает допустимых национальных норм. В июле 1997-го глава префектуры Кумамото объявил, что залив больше ничем не отличается от окружающего его моря и безопасен для людей.

Расследования этого дела длилось несколько десятилетий, к 2001 году жертвами болезни Минамата (состояние назвали в связи с местом его происхождения) были признаны 2 265 человек. Всего же на этот статус подавали медицинские документы 17 тыс. погибших и тяжело больных.

Именно эта трагедия и борьба с ее последствиями легли в основу главного документа международного уровня, направленного на защиту здоровья и окружающей среды от ртути, – Минаматской конвенции. Она предусматривает запрет добычи и первичной переработки ртути, минимизацию воздействия промышленности, в оборот которой может быть вовлечена ртуть, и безопасность обращения с ртутьсодержащими отходами.

Более того, с 2020 года конвенция запрещает производство, экспорт и импорт различных видов ртутьсодержащей продукции – электрических батарей, люминесцентных ламп, ртутных термометров, приборов измерения давления.

Казахстан пока не ратифицировал Минаматскую конвенцию. Главная причина – экономические издержки, которые возникнут при исполнении обязательных норм. В том числе перед госорганами сразу встанет вопрос о проведении детальной инвентаризации ртути в Казахстане, ведения кадастров ее выбросов и разливов.

А вот в Павлодаре локально такие требования по сути уже выполнены: здесь знают, кто, когда и сколько «наследил», осталось лишь понять – как решить проб­лему? И, видимо, принять, как уже говорилось выше, политическое решение, чтобы действовать.