В Павлодаре замминистра обороны открыл классы НВП

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Айман Аманжолова
корреспондент

В Павлодаре в рамках патриотической акции «Біртұтас ел – біртұтас жер», организованной информационно-разъяснительной группой Министерства обороны, состоялось открытие классов начальной военной подготовки в средних школах №48 и №7, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В мероприятии приняли участие заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Аскар Мустабеков, представители акимата области и департамента по делам обороны, ветераны Вооруженных сил, преподаватели НВП, педагоги, школьники, студенты и представители общественности.

Новые специализированные классы оснащены современным оборудованием, в том числе робототехническими комплексами и беспилотными летательными аппаратами. Они предназначены для расширения знаний учащихся о военной службе, развития практических навыков, дисциплины, ответственности и командного взаимодействия.

Обращаясь к учащимся, генерал-майор Аскар Мустабеков подчеркнул важность осознанного выбора жизненного пути и ранней профориентации молодежи.

– Специализированные классы помогут вам не только расширить знания о Вооруженных силах и воинской службе, но и воспитать в себе дисциплину, ответственность, командный дух и стремление к достижению поставленных целей. Важно уже со школьной скамьи учиться быть полезными своей стране и обществу, – отметил заместитель министра обороны.

В Доме культуры имени Естая для жителей города также была организована военно-историческая экспозиция с образцами стрелкового оружия и вооружения. Офицеры Министерства обороны рассказали молодежи о порядке призыва и прохождения срочной воинской службы, поступлении в военные учебные заведения, требованиях к кандидатам и предусмотренных законодательством льготах для граждан, прошедших воинскую службу.

Военнослужащие провели уроки мужества в школах №48 и №25. Учащиеся узнали о повседневной службе военнослужащих, воинских профессиях и возможностях профессионального развития в Вооруженных силах.

Информационно-разъяснительная работа продолжилась в одном из торгово-развлекательных центров Павлодара. Жителям города представили информацию о службе по контракту, актуальных вакансиях, требованиях к кандидатам и социальных гарантиях военнослужащих.

В последующие дни представители Министерства обороны проведут аналогичные мероприятия в городах Аксу и Экибастузе.

 

#школа #НВП #МО

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