В Павлодарском перинатальном центре обновили оборудование для лечения ретинопатии недоношенных детей

Общество
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Екатерина Бескорсая

Современную технику также поставили и в детскую областную больницу.

фото управления здравоохранения

Диагноз «ретинопатия недоношенных» – поражение сетчатки из-за незрелости структур глаза, к сожалению, не редкость. Крохам такой недуг грозит слепотой в том случае, если вовремя не принять действенных мер.

Поставить на системную основу своевременную диагностику и нужное лечение недоношенных в Павлодарской области постарались больше десяти лет назад. Но сначала малышей на лечение направляли в столицу или Алматы, потом, в 2015 году, в областном перинатальном центре появилось оборудование, чтобы на месте делать необходимые операции. Врачи прошли обучение и приступили к работе.

И вот сейчас у специалистов есть новое оборудование, которое повышает качество их работы. В рамках благотворительной программы фонда «Қазақстан халқына» Павлодарский областной перинатальный центр оснащен двумя видами диагнос­тических асферических линз и офтальмологическим лазером на общую сумму 33,5 млн тенге. Поставка оборудования сопровож­дается обучением специалистов.

– Мы очень рады, что фонд «Қазақстан халқына» подарил нам новую современную установку для проведения операций. С ней будет намного комфортнее работать, – отметила руководитель неонатальной службы Жанылай Капанова. – В последние годы количество детей, нуждаю­щихся в такой операции, растет, потому что выросла выживаемость рожденных раньше срока и с экстремально низкой массой тела.

В прошлом году в павлодарском перинатальном центре провели 40 операций новорожденным с ретинопатией, с начала этого года – восемь. Конечно, не все недоношенные детки нуж­даются в операционном лечении, и тем не менее обследуют на наличие ретинопатии всех новорож­денных, которые появились на свет до 32-й недели и с весом до двух килограм­мов. Диагностику проводят, когда им исполняется три-четыре недели.

– Мы начинаем скрининг в первый месяц жизни ребенка. При выявлении ретинопатии мониторим малыша. Третья стадия – пороговая, когда говорим об оперативном лечении. Четвертая и пятая стадии болезни – когда уже начинает отслаиваться сетчатка. Также имеется агрессивная форма ретинопатии, она носит молниеносный характер. При ее выявлении в течение суток стараемся прооперировать, иначе можем просто потерять зрение, – подчеркнула офтальмолог Сауле Габдулгазизова.

Кроме перинатального центра, офтальмологическое оборудование для скрининга и лечения получила от фонда «Қазақстан халқына» и Павлодарская областная детская больница.

Отметим, что в октябре 2022 года трехсторонние меморандумы о сотрудничестве подписали фонд «Қазақстан халқына», Министерство здравоохранения и акиматы 13 регио­нов. В их числе и Павлодарская область.

В фонде «Қазақстан халқына» подчеркнули, что в рамках благо­тво­рительной программы офтальмологическим оборудованием оснащены 28 медицинских организаций в регионах Казахстана.

– По официальным данным, в 2022 году в стране родилось более 20 тысяч младенцев с массой тела меньше 2 500 граммов, из них около 5 тысяч новорожденных с высоким риском развития ретинопатии. Поэтому для увеличения охвата недоношенных детей офтальмологическим скринингом, своевременного лечения ретинопатии и снижения уровня инвалидизации фонд, по предложению Министерства здравоохранения, обеспечил областные, городские и районные медицинские организации необходимым оборудованием, – дополнила заместитель председателя правления ОФ «Қазақстан халқына» Лаззат Чинкисбаева.

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