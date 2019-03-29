В Павлодарской области на школьника упали футбольные ворота весом более 100 кг

Фото с сайта pavlodarnews.kz
В селе Красноармейка Павлодарского района на шестиклассника местной школы упали железные ворота футбольного поля весом более ста килограммов. 12-летний мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает Pavlodarnews.kz
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Как рассказал аким Красноармейского сельского округа Асылбек Вакпаев, шесть школьников 5-8 классов играли в футбол на сельской спортивной площадке.
"Со слов детей, пострадавший ребенок раскачивался на воротах, и они упали на него, - сказал сельский аким. – Футбольное поле было построено в 2013 году и давно требует ремонта. Мы неоднократно просили руководство района выделить для этого средства".
По словам Асылбека Вакпаева, из-за того что спортивное сооружение находилось в аварийном состоянии, несколько раз латали сетку, вешали замки на оба входа на площадку, однако они срывались. В момент происшествия замка не было. Надписи, что поле находится в аварийном состоянии, не было.
"В этом году для местного футбольного поля выделили более 5 млн тенге, - отметил сельский аким. - В день, когда случилось ЧП, состоялось вскрытие конвертов с заявками на участие в тендере по ремонту. С 5 мая 2018 года эта мини-футбольная площадка находится на балансе местной школы, до этого была на балансе отдела финансов района".
По информации детской областной больницы, ребенок в крайне тяжелом состоянии попал в стационар.
"У мальчика тяжелая открытая черепно-мозговая травма, тяжелый ушиб головного мозга, множественные переломы костей черепа, травматический шок 1-2 степени, перелом основания черепа, кома 1-2 степени, - рассказала и. о. директора больницы Гульсара Тампишева. – По экстренным показаниям он сразу был прооперирован".
Сейчас его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Дышит мальчик самостоятельно. В полное сознание он еще не пришел.
"При таком состоянии что-либо говорить до пяти дней не приходится, - считает Гульсара Тампишева. - Все, что нужно было сделать экстренно, мы сделали, лечение он получает в полном объеме".
Между тем полиция начала проверку по этому делу. Назначены экспертизы. Как сообщили в департаменте полиции, в рамках досудебного расследования выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 278 УК РК – недоброкачественное строительство", - уточнили в ДП.