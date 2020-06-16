В Павлодарской области пятилетний малыш помог поймать вора

Мальчик играл с братом на улице и увидел, как подозрительный мужчина украл велосипед, припаркованный возле дома соседей. Дамир не растерялся и сообщил об этом владельцу велосипеда.



Сам владелец сразу оповестил полицию. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которой Дамир подробно описал мужчину. Благодаря четкому описанию через время "угонщик" транспортного средства был задержан. Им оказался 42-летний сельчанин.



Со слов самого задержанного, он думал, что никто не заметит кражи. Награды маленькому активисту вручил начальник отдела полиции Щербактинского района Елдос Нургалиев.



"За активное участие в охране общественного порядка, чуткость и неравнодушное отношение к правонарушениям мы объявляем благодарность Дамиру", — подчеркнул он.



В полицейском ведомстве маму Дамира поблагодарили за воспитание сына, а самому Дамиру вручили благодарственное письмо и игру.



