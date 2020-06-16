В Павлодарской области пятилетний малыш помог поймать вора

Пятилетний житель Щербактинского района Дамир Ширажиден помог задержать вора, сообщает региональный портал Рavlodarnews.kz.
Мальчик играл с братом на улице и увидел, как подозрительный мужчина украл велосипед, припаркованный возле дома соседей. Дамир не растерялся и сообщил об этом владельцу велосипеда.
Сам владелец сразу оповестил полицию. На место происшествия выехала
следственно-оперативная группа, которой Дамир подробно описал мужчину. Благодаря четкому описанию через время "угонщик" транспортного средства был задержан. Им оказался 42-летний сельчанин.
Со слов самого задержанного, он думал, что никто не заметит кражи. Награды маленькому активисту вручил начальник отдела полиции Щербактинского района Елдос Нургалиев.
"За активное участие в охране общественного порядка, чуткость и неравнодушное отношение к правонарушениям мы объявляем благодарность Дамиру", — подчеркнул он.
В полицейском ведомстве маму Дамира поблагодарили за воспитание сына, а самому Дамиру вручили благодарственное письмо и игру.
Сам владелец сразу оповестил полицию. На место происшествия выехала
Со слов самого задержанного, он думал, что никто не заметит кражи. Награды маленькому активисту вручил начальник отдела полиции Щербактинского района Елдос Нургалиев.
"За активное участие в охране общественного порядка, чуткость и неравнодушное отношение к правонарушениям мы объявляем благодарность Дамиру", — подчеркнул он.
В полицейском ведомстве маму Дамира поблагодарили за воспитание сына, а самому Дамиру вручили благодарственное письмо и игру.