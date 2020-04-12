В Павлодарской области сотрудника СОБРа уволили за попрошайничество на блокпосту

В Павлодарской области на блокпосту сотрудник СОБРа просил деньги у водителя грузовика на сигареты. За это его уволили, передает Kazpravda.kz.
Руководитель Департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов отреагировал на резонансное видео в соцсетях, на кадрах которого сотрудник СОБРа, дежуривший на блокпосту в Павлодарской области, подошел к водителю грузовика и попросил деньги на сигареты.
"По данному видео мною поручено Управлению собственной безопасности ДП Павлодарской области о проведении служебного расследования. Сотрудник СОБР будет, однозначно, уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, - написал он на своей странице в Facebook.
Глава областного ДП добавил, что в отношении сотрудника начато административное производство по статье "Попрошайничество", к ответственности будет привлечен и руководитель героя видеоролика.
"В отношении его командира, за непрофессиональный подбор кадров, позорящие казахстанскую полицию, будет решен вопрос о его пребывании на занимаемой должности. Нахождение таких сотрудников в рядах полиции неприемлемо. Мы жестко будем пресекать подобные факты", - написал Масимов.
