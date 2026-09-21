В Пекине отметили 180-летие Жамбыла Жабаева

В культурном центре Казахстана в Пекине прошел вечер «Жамбыл – поэт столетия», посвященный 180-летию со дня рождения выдающегося казахского поэта Жамбыла Жабаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

В мероприятии приняли участие первый заместитель акима Алматинской области Канат Есболатов, внучка поэта, директор литературно-мемориального музея имени Жамбыла Жабаева Салтанат Жамбылова, китайский писатель и переводчик Акбар Мажит, дипломаты Посольства Казахстана в Китае, представители творческих, академических и деловых кругов КНР.

В рамках программы была представлена тематическая выставка, посвященная жизни и творчеству Жамбыла Жабаева. В экспозицию вошли книги, фотографии, произведения изобразительного искусства, предметы декоративно-прикладного искусства и этнографические материалы.

Культурную программу продолжил концерт «Жамбыл – поэт столетия» с участием артистов Алматинской областной филармонии имени Суюнбая.