В перинатальном центре Алматы скончался новорожденный ребенок
В перинатальном центре Алматы скончался новорожденный малыш. Родные уверены, что причиной смерти стала прививка от гепатита. По словам родителей, сын, которого они ждали 10 лет, появился на свет абсолютно здоровым. Но после вакцины у него начались осложнения. Врачи спасти мальчика не смогли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ktk.kz.
Илья и Залина похоронили сына, которому было всего 10 дней. Говорят, что долгожданный ребенок родился здоровым и крепким, весил 4 килограмма. Перед выпиской ему поставили прививку от гепатита Б. Когда приехали домой, родители заметили, что мальчик пожелтел. А затем у него началась сильная рвота.
Со слов отца, врач уверял, подобное состояние встречается у каждого второго новорожденного. Однако ребенку становилось только хуже и рвота не прекращалась. На скорой маму с малышом привезли в перинатальный центр.
"Положили его под лампу, никаких действий врачи не принимали. Ребенка состояние стало ухудшаться. Он стал обильнее, сильнее рвать. Промыли желудок ему, откачали ему 50 мл из желудка, сделали клизму", – говорит отец ребенка.
Через несколько часов ребенок перестал самостоятельно дышать, и его перевели в реанимацию. На следующий день малыш скончался. Врачи сообщили, что у ребенка был сильно повышен билирубин в крови. После вскрытия причиной смерти назвали бактериальный сепсис.
"Прививка от гепатита Б – вот это и есть основная причина смерти моего сына. Они сделали сильную передозировку ему", – считает отец ребенка.
В управлении общественного здоровья Алматы сообщили, что результаты вскрытия являются предварительными. Точные причины смерти будут установлены после гистологического исследования.
"На данный момент не подтверждаем смерть младенца от вакцинации. Сейчас создана комиссия совместно с Комитетом контроля качества безопасности товаров и услуг. По результатам комиссии будут выяснены причины и обстоятельства летального исхода", – сообщила заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Асель Бисенбаева.
В ведомстве заявили, что этот случай на особом контроле. Между тем родители умершего ребенка готовятся писать заявление в правоохранительные органы.