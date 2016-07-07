В Перу обнаружены ранее неизвестные наскальные рисунки

В мире
Сразу два наскальных рисунка, которые отсутствуют в постоянно пополняемых картотеках, нашли в Перу в районе Мачу-Пикчу, древнейшего города, принадлежавшего инкам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на БЕЛТА.
Этой информацией поделился Фернандо Астете, глава Национального археологического парка. На изображениях представлены мужчина и некие животные, подобные верблюдам, все выполнено в черных и охристых тонах. Вероятно, эти рисунки действительно были сделаны инками, но при этом они достаточно отличаются от тех, что находили раньше. Пока точно датировать время создания рисунков невозможно, но некоторые ученые предполагают, что они сделаны еще в доинковую эпоху.
Город-крепость Мачу-Пикчу был открыт чуть более ста лет назад и был отнесен к культурному наследию ЮНЕСКО. Название города значит "старая вершина", поскольку находится он достаточно высоко – на горном хребте. До сих пор об истории Мачу-Пикчу мало что известно, и пока обнаруженные рисунки остаются очередной загадкой.
Этой информацией поделился Фернандо Астете, глава Национального археологического парка. На изображениях представлены мужчина и некие животные, подобные верблюдам, все выполнено в черных и охристых тонах. Вероятно, эти рисунки действительно были сделаны инками, но при этом они достаточно отличаются от тех, что находили раньше. Пока точно датировать время создания рисунков невозможно, но некоторые ученые предполагают, что они сделаны еще в доинковую эпоху.
Город-крепость Мачу-Пикчу был открыт чуть более ста лет назад и был отнесен к культурному наследию ЮНЕСКО. Название города значит "старая вершина", поскольку находится он достаточно высоко – на горном хребте. До сих пор об истории Мачу-Пикчу мало что известно, и пока обнаруженные рисунки остаются очередной загадкой.