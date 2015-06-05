Спорт
В первом матче финала НБА "Голден Стэйт" обыграл "Кливленд"
В первой встрече финала НБА игроки "Голден Стэйт Уорриорз" дома победили "Кливленд Кавальерз" со счетом 108:100, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Sports.ru
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Сообщается, что поединок проходил очень упорно, калифорнийскому клубу удалось взять верх лишь в дополнительное время.
Необходимо отметить, что форвард "Кливленда" Леброн Джеймс обновил личный рекорд результативности для матчей финала.
На счету Джеймса – 44 очка. В активе форварда также – 8 подборов и 6 передач. Предыдущим рекордом Джеймса были 37 баллов, которые он набрал в седьмом матче финала-2013 против "Сан-Антонио".
Второй поединок между командами также пройдет на площадке "Голден Стэйт" и начнется 8 июня в 6.00 утра по времени Астаны.