В первые дни 2016 года в Казахстане ожидаются метель и снегопад
В первые дни 2016 года в Казахстане ожидаются метель и снегопад, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Казгидромет".
"Циклон, формирующийся над югом Каспия, будет смещаться в северо-восточном направлении через территорию Казахстана. С ним почти во всех областях республики ожидаются снегопады с метелями, сильный ветер, 18–28 м/с, на дорогах снежные заносы. На юге осадки, дождь, мокрый снег, туман, гололед, ветер местами 15–25 м/с", – говорится в сообщении.
В это же время холодный антициклон, сформированный над севером европейской части России, будет смещаться на Западную Сибирь. А его влияние распространится на северные области Казахстана, что приведет к понижению температуры ночью до 23–32º мороза.
"Будьте внимательны и осторожны, чтобы Новый год встретить без переживания за своих близких", – предупреждают синоптики.