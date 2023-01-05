В первые дни нового года во многих регионах страны разбушевалась метель

Первые сообщения о вызволении из снежного плена людей стали поступать уже 3 января из Карагандинской области. По данным сотрудников ДЧС, только за один вечер на территории региона были спасены 102 человека, из них 30 детей.

Возле Семея спасатели вызволили водителя и пассажиров из автомашины «Лада», которую почти засыпал снег. Информация поступила от участкового. Он сообщил, что в 5 км от села Привольное автомобиль съехал в кювет. В салоне оказались заблокированными пять человек.

Бригада врачей Центра медицины катастроф, прибыв на место происшествия, откопала транс­портное средство, вскрыла двери автомобиля и эвакуировала всех находящихся в нем. Оказав первую помощь, путников разместили в местной мечети, предоставив им теп­лые одеяла и горячий чай.

Как отметили в МЧС, по состоянию на 17.00 среды в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололед) и расчисткой дорожного полотна были закрыты 79 участков автодорог, из них 32 – республиканского значения. Создан республиканский штаб по ликвидации ЧС на дорогах, аналогичные структуры действуют в регионах.

Всего за сутки спасательными под­разделениями были эвакуированы 725 человек, в том числе 137 детей, отбуксировано 124 единицы техники. Для эвакуации населения на закрытых участках автодорог подготовлены пунк­ты временного обогрева, где, по словам официального представителя МЧС РК Руслана Иманкулова, вчера находились более 200 человек, из них 16 детей.

Всего в аварийно-спасательных работах вчера были задействованы 4 163 человека, техника МЧС, МВД и местных исполнительных органов. Дорожные службы продолжают расчистку дорожного полотна, а спасатели – поисковые работы в Атырауской (1 января там пропал мужчина 1972 г. р.), Карагандинской (2 января пропал пастух 1977 г. р.) и Улытауской областях (31 декабря пропал работник крестьянского хозяйства, а 2 января три человека выехали в сторону зимовки Бурмаш). Привлечение вертолетной техники пока не представляется возможным из-за погодных условий.

...В Жамбылской области основной удар от разыгравшейся непогоды пришелся на Сарысуский и Таласский райо­ны, город Тараз. В результате урагана с порывами до 30 метров в секунду в городе Жанатасе зафиксировано падение 20 столбов линий электропередачи.

В условиях сильного ветра мощности отдельных генераторов ГКП «ЖанатасСуЖылу» оказалось недостаточно. Прои­зошло охлаж­дение установки на подстанции «Шахан». В связи с этим было принято решение слить воду из системы теплоснабжения города Жанатаса.

В трех школах были подготовлены пункты обогрева, где жителей обеспечивают горячим питанием. Руководством района из-за неблагоприятных погодных условий введен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщила пресс-служба акима области, подача тепла будет восстановлена после завершения ремонта линий электропередачи. Обеспечение питьевой водой осуществляется по графику. В центральную районную больницу для получения медпомощи направлены около 45 человек. Как заверили местные власти, серьезных травм у пациентов нет.

Аким области Нуржан Нуржигитов, посетивший Жанатас, поручил в первую очередь в кратчайшие сроки восстановить столбы ЛЭП и работу подстанции «Шахан». Кроме того, он наказал ответственным лицам уделить максимальное внимание вопросам теплоснабжения учебных заведений города, где будут созданы условия для открытия пунктов обогрева. Для этой цели намечено использовать специальные генераторы.

В городе Каратау Таласского района повреждена кровля восьми многоэтажных жилых домов, зданий КГП «Игілік» и местного ­акимата. Ремонт уже начат. Котельная коммунальной службы работает в штатном режиме. Проводятся восстановление повреж­денных электросетей и очистка улиц от упавших деревьев и мусора. Кроме того, в ряде населенных пунктов района, расположенных в горной местности, произошло отключение электроэнергии, кое-где есть проблемы с подачей питьевой воды и газа. Ведутся соответствующие работы.

В Таразе принимаются меры по обеспечению общественной безопасности и устранению неполадок с отключением электро­энергии. Аварийные бригады ТОО «ТГЭС» занимаются соответствую­щей проверкой всех систем. К примеру, из-за ветра отключился трансформаторный узел на территории «Зеленого ковра», примерно к полудню вчера подача энергии была восстановлена. Ведутся ремонтные работы в электросетях массивов «Кумшагал» и «Культоган».

Введено ограничение движения на трассе Западная Европа – Западный Китай. По предварительным данным, из снежного плена полицейскими осво­бождены более 500 автомобилей. Оказавшимся в плену стихии на месте оказывают помощь сотрудники областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

Около 300 человек, среди которых примерно 65 детей, доставили в пункт обогрева, организованный на базе средней школы № 29. Среди них оказались трое граждан, которых спас участковый инспектор полиции Таласского районного отдела Нурсултан Канатбекулы. Ночью во время объезда он заметил на обочине занесенную снегом машину. Капитан полиции помог очистить автомобиль, после чего доставил пострадавших к себе домой. По пути им же найден заблудившийся чабан. Все они стали его гостями.

В целом полицейские обеспечили сопровождение более 20 жителям, свыше 200 граждан доставлены на железнодорожный вокзал для отправления на поезде. Спасательные работы продолжаются.

...В Туркестанской области порывы ветра, превышающие 30 м⁄с, и метель привели к резкому изменению погоды в горных районах. Из-за снежной бури перекрыта для движения транспорта трасса республиканского значения Хоргос – Алматы – Тараз – Шымкент – Ташкент. Невозможен из-за нулевой видимости на дороге и проезд через перевал Машат, расположенный на границе Жамбылской и Туркестанской облас­тей. Снежные заносы остановили движение также на шести дорогах областного значения.

Из-за буранов в Сузакском, Кентау­ском, Отырарском, Казы­гуртском, Сауранском, Байдибекском районах отключены электрические сети, нес­колько тысяч абонентов остались без света. В восстановительных работах задействованы четыре бригады, 12 единиц техники, 34 сотрудника ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит».

Бригада департамента по чрезвычайным ситуациям спасла в Байдибекском, Созакском районах в общей сложности 70 человек, оказавшихся в снежном плену. Для обращений граж­дан действует единый контакт-центр, в который за время непогоды поступило более 600 звонков.