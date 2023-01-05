В первые дни нового года во многих регионах страны разбушевалась метель
Общество
7
Инеш Бержанова, Михаил Тё, Любовь Доброта
Сразу же после праздников в столице, Абайской, Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской, Павлодарской, Туркестанской областях и области Жетысу разыгралась непогода. Сильный порывистый ветер стал причиной повсеместного перекрытия автодорог, обрывов линий электропередачи. Сотни человек оказались заложниками снежной стихии. Спасатели и сотрудники дорожных служб работают в круглосуточном режиме.