​В пестром хороводе

Фестиваль проводился в рамках реализации общенационального проекта Ассамблеи народа Казахстана с целью воспитания нравственно-эстетических, гражданско-патриотических и духовных ценностей, укрепления межнациональных культурных взаимоотношений, расширения этнокультурного пространства и создания среды для творческого общения между молодежью. С приветственным словом к участникам фестиваля обратился заместитель Председателя АНК Абильфас Хамедов.

– Праздник единства народа Казахстана – это праздник добра, мира, труда, братства и единства всех проживающих в стране этносов, – отметил он. – Нашим бесценным достоянием наряду с единством являются общественно-политическая стабильность и прогрессивное развитие. Вместе нам предстоит укреплять, хранить и передавать от поколения к поколению незыб­лемые основы, направленные на обеспечение благополучия наших семей, уверенности в завтрашнем дне.

Рассказал Абильфас Хамедов и о том, что, бывая на своей исторической родине, в Азербайджане, ему часто приходится встречаться с нашими бывшими соотечественниками. Все они с теплом вспоминают о Казахстане, а некоторые даже жалеют о том, что, поддавшись панике 90-х, покинули его.

Как всегда эмоциональным и глубоким было выступление члена АНК, известного общественного деятеля Асыл Осман.

– Праздник единства народа Казахстана еще раз показывает сплоченность казахстанского общества, перед которым сегодня стоят большие цели и задачи. Народу, объединенному общей историей, общей судьбой и общими ценностями, все по плечу. Там, где царят мир и согласие, всегда процветание, – подытожила Асыл-апай.

В праздничном концерте выступили творческие коллективы этнокультурных объединений и учебных заведений Алматы. Красочной и задорной оказалась композиция «Русские узоры» в исполнении юных танцоров хореографической студии «Экзерсис», а ансамбль «Қарлығаштар» колледжа Международной академии бизнеса представил зрителям сразу три танца – русский, украинский и узбекский.

По словам участников коллектива, в их колледже обучаются представители 40 национальностей, среди которых есть даже студенты из ОАЭ и Индии. Но самым показательным и трогательным моментом, характеризующим суть праздника, стал ответ самого юного танцора ансамбля «Кавказ». Внешне заметно отличаясь от юных джигитов, мальчик на мой вопрос о его национальности смущенно, но с гордостью произнес: «Русско-кореец!»