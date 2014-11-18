В Петербурге на штрафстоянку забрали машину с четырехмесячным ребенком

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В Петербурге служба эвакуации забрала на штрафстоянку машину, в которой находился четырехмесячный ребенок. Об этом сообщает активист интернет-сообщества "Синие ведерки", передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.

По его сведениям, инцидент произошел в воскресенье вечером на проспекте Обуховской обороны в Невском районе. Родители оставили спящего ребенка одного в машине на 10 минут, так как "будить было очень жалко". Во время их отсутствия сотрудники службы эвакуации забрали машину на штрафстоянку.

Обнаружив, что автомобиля с ребенком нет на месте, родители попытались связаться со службой спасения, но так и не смогли туда дозвониться. В результате ребенка нашли целым и невредимым на штрафстоянке, однако действия семейной пары вызвали ряд вопросов в инспекции по делам несовершеннолетних.

По словам родителей, им может грозить прокурорская проверка. В то же время активисты "Синих ведерок" усомнились в законности действий эвакуаторщика, забравшего на штрафстоянку автомобиль с ребенком.

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