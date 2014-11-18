В Петербурге на штрафстоянку забрали машину с четырехмесячным ребенком

В Петербурге служба эвакуации забрала на штрафстоянку машину, в которой находился четырехмесячный ребенок. Об этом сообщает активист интернет-сообщества "Синие ведерки", передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру
.
По его сведениям, инцидент произошел в воскресенье вечером на
проспекте Обуховской обороны в Невском районе. Родители оставили спящего
ребенка одного в машине на 10 минут, так как "будить было очень жалко".
Во время их отсутствия сотрудники службы эвакуации забрали машину на
штрафстоянку.
Обнаружив, что автомобиля с ребенком нет на месте,
родители попытались связаться со службой спасения, но так и не смогли
туда дозвониться.
В результате ребенка нашли целым и невредимым на штрафстоянке, однако
действия семейной пары вызвали ряд вопросов в инспекции по делам
несовершеннолетних.
По словам родителей, им может грозить прокурорская
проверка.
В то же время активисты "Синих ведерок" усомнились в законности
действий эвакуаторщика, забравшего на штрафстоянку автомобиль с
ребенком.