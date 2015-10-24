В Петербурге женщина избила трех сотрудников ДПС

В Петербурге женщина избила трех инспекторов ДПС. Об этом "Фонтанке.ру" рассказали в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Лента.ру".
Инцидент произошел на Воронежской улице. Сотрудники ДПС обнаружили припаркованный с нарушениями Volkswagen и решили его эвакуировать, однако заметили в салоне девятилетнюю девочку. Ребенок рассказал, что ее родители отошли.
Девочка позвонила отцу, который спустя 10 минут вернулся к машине. Пока сотрудники ДПС составляли протокол, пришла мать ребенка. Отмечается, что женщина начала "неадекватно и агрессивно себя вести" и нанесла трем инспекторам телесные повреждения.
Полицейским была оказана медицинская помощь. Полученные ими травмы оказались незначительными.
Владельцев Volkswagen доставили в отделение полиции для составления административных протоколов. Также женщине теперь грозит уголовная ответственность – до пяти лет лишения свободы.