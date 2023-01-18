В Петропавловске коммунальщики запретили выбрасывать новогодние елки в мусорные баки, которые, как указывается в объявлении отдела ЖКХ акимата Петропавловска, предназначены исключительно для ТБО, а за нарушение правил благоустройства, согласно статье 505 КоАП РК, предусмотрен штраф в размере 20 МРП.

Из пояснений к предупреждению следует, что в контейнеры запрещено бросать стволы елей, еловые ветки, строительный мусор, мебель и бытовую технику.

В соцсетях жители Петропавловска по-разному отреагировали на этот запрет, одни одобрили решение властей, а другие саркастически предложили вообще запретить продажу елок перед Новым годом, чтобы не думать после праздника о том, куда деть засохшую елочку. Штраф, дескать, ввели, а условий для утилизации елок не создали...

Прозвучало также предложение штрафовать самих коммунальщиков – за несвоевременный вывоз мусора.

Между тем тариф на сбор, транс­портировку, захоронение ТБО в Петропавловске скоро вырастет в два раза. Проект постановления о его утверждении уже опубликован. Для жителей благоустроенных домов он вырастет с 220 до 480 тенге в месяц с человека, в неблагоустроенном секторе – с 234 до 510 тенге.