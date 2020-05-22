В Петропавловске пранкер ради хайпа разбил машину

В Петропавловске 20-летний пранкер на центральном рынке города разбил лобовое стекло "Chevrolet TrailBlazer", передает Inform.kz
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По информации агентства, в социальных сетях появилось видео с парнем, разбивающим битой лобовое стекло машины. Как оказалось, это был местный пранкер. Для эффектного, по его мнению, видео автомобиль ему предоставил друг.
"Не задумываясь о правовых последствиях, молодые люди создают демонстративные видеоролики, чтобы вызвать в соцсетях массовые отклики. Однако эти шутки опасны тем, что вызывают у других желание повторить. Для школьников, не всегда объективно оценивающих правовые последствия, такие "персонажи" могут стать образцом для подражания", - прокомментировали в пресс-службе ДП.
Полицейские приняли предусмотренные законом меры. Решением суда пранкеру назначили наказание в виде административного ареста на 15 суток.
Молодой человек уже попадал в поле зрения полицейских. Зимой он вместе с другом устроил поездку на надувном матрасе. Тогда они публично извинялись за свой трюк, угрожавший не только их жизни, но и безопасности других участников движения.