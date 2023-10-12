В Петропавловске проходит фестиваль драматических театров Казахстана

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В Петропавловске, при поддержке министерства культуры и информации РК совместно акиматом Северо-Казахстанской области проводится XXIX республиканский фестиваль драматических театров Казахстана, посвященный
125-летию государственного и общественного деятеля Темирбека Караулы Жургенова. Организатором фестиваля является Государственный академический казахский музыкально-драматический театр имени К.Куанышбаева.

На торжественной церемонии открытия фестиваля приняла участие председатель Комитета культуры Кумис Сеитова и зачитала поздравительное письмо министра культуры и информации РК Аиды Балаевой.

Также в мероприятии приняли участие группа театральных деятелей во главе с Героем Труда Казахстана Асанали Ашимовым и аким Северо-Казахстанской области Гауэз Нурмухамбетов.

Спектакли по программе фестиваля пройдут с 9 по 14 октября на сценах казахского музыкально-драматического театра им. С.Муканова и русского драматического театра им. Н.Погодина.

В фестивале примут участие 10 театров, прошедших отбор по решению экспертного совета фестиваля. Оценивать постановки будет жюри, состоящее из известных театральных критиков.

В рамках фестиваля жители и гости города смогут насладиться лучшими постановками таких театров, как:

1. Карагандинский областной казахский драматический театр им. С. Сейфуллина, О.Бокей «Атау-кере»;

2. Казахский государственный академический театр для детей и юношества им. Г. Мусрепова, Г. Лорка «Бернарда Альбаның үйі»; 

3. Талдыкорганский драматический театр им. Б. Римовой, Г. Хугаев «Қара шекпен»; 

4. Жезказганский казахский музыкально-драматический театр им. С. Кожамкулова, М. Магауин «Шақан шері»; 

5. Мангистауский областной музыкально-драматический театр им. Н. Жантурина, М. Ауезов «Қорғансыздың күні»

6. Туркестанский музыкально-драматический театр, А. Нусип «Мағжан»;

7. «Государственный театр кукол» г. Алматы, Э. Хемингуэй «Старик и море»; 

8. Павлодарский казахский музыкально-драматический театр им.Ж.Аймауытова, Ш. Кудайбердиулы «Ұждан»; 

9. Театр «А.И» - А. Чехов «Бақ»;

10. театр «Шам» - И. Иман №37.

Состав жюри XXІХ республиканского фестиваля драматических театров Казахстана, посвященного 125-летию Т.Жургенова: Бахыт Нурпеис – театровед, доктор искусствоведения, профессор, председатель жюри, Анар Еркебай – театровед, кандидат искусствоведения, профессор, член жюри, Меруерт Жаксылыкова – театровед, кандидат искусствоведения, профессор, член жюри и театроведы Айзат Кыдыралиева и Назерке Жумабай.

Победители спектаклей будут награждены 14 октября на торжественной церемонии закрытия фестиваля.

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