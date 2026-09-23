В Петропавловске строится крупный завод по переработке макулатуры

Проекты

На первом этапе после запуска предприятие планирует производить около 60 тонн продукции в сутки

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

В Петропавловске возводится современное производство, где будут перерабатывать макулатуру и выпускать из неё готовую продукцию, сообщает Kazpravda.kz

Проект направлен на улучшение экологической ситуации в регионе за счёт утилизации бумажных отходов и на увеличение производства отечественной продукции.

В качестве основного сырья для предприятия планируется использовать использованную бумагу, картон и другие бумажные отходы. Из переработанного сырья будут производить санитарно-гигиенические изделия повседневного спроса, в том числе туалетную бумагу, бумажные полотенца и салфетки.

На первом этапе завода планируется выпускать около 60 тонн готовой продукции в сутки. После выхода предприятия на полную мощность это позволит обеспечить внутренний рынок отечественной продукцией и снизить импортозависимость.

В производстве также будет дан приоритет экономии водных ресурсов. Поскольку для выпуска одной тонны продукции требуется более 200 кубометров воды, на заводе предусмотрена система замкнутого цикла, которая очищает использованную воду и направляет её обратно в производство. С помощью специальной системы очистки использованная вода проходит повторную обработку и возвращается в производственный цикл.

Запуск проекта также способствуют развитию в регионе культуры сбора и сортировки бумажных отходов. В будущем предприятие планирует принимать макулатуру от населения, школ, типографий и других организаций.

Кроме того, открытие новых производственных мощностей позволит обеспечить занятость местного населения и увеличить налоговые поступления в бюджет.

#СКО #переработка #проекты #макулатура

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