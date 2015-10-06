В письмах и картинах Свежий выпуск 608 Айнур КЕМБАЕВА

В экспозиции представлено около 350 документов, которые включают дипломатическую, торговую и военную переписку, документы периода правления Есим-хана и Хакназар-хана. Основная цель выставки – ознакомление общественности республики с уникальными архивными документами и материалами XVI–XX вв., имеющими научную и историческую ценность для истории Казахстана, выявленными и приобретенными в архивах и научных учреждениях зарубежных государств, воспитание у молодежи интереса к истории нашей великой Родины. Эти материалы по программе «Культурное наследие» были доставлены из Египта, Германии, Франции, Китая, Ирана, Турции и других стран.

– К сожалению, это не оригиналы. В XVIII–XIX веках из Казахстана были вывезены очень многие исторические документы и артефакты. Целые фонды были переданы российским архивам, часть ушла в Ташкент. Поэтому нашим сотрудникам приходится проводить огромную работу, буквально по частицам собирая свидетельства ушедшей эпохи, – сказал генеральный директор Национального архива РК Марат Абсеметов.

На выставке также представлена коллекция графических картин к 550-летию Казахского ханства «История народа Великой степи», автором которых является художник-график Рахымжан Касымжан. Он – инженер-металлург по профессии – не получил академического художественного образования, но искусное владение основополагающими графическими художественными средствами, как линия, штрих и пятно, позволяют говорить о Р. Касымжане как об истинном художнике.

– Это уже моя третья выставка, – рассказывает Р. Касымжан. – Я рисую в течение 20 лет, посвятить выставку 550-летию Казахского ханства было моей давней мечтой. Я много времени изучал эту тему. Когда рисуешь, погружаешься в ту далекую атмосферу ханов, батыров, военных поединков.

Творчество художника созвучно идеям мастеров графики Казахстана и продолжает традиции национальной школы изобразительного искусства. Тематика его графических произведений – это страницы истории казахского народа, сцены батальных сражений, сюжеты эпосов, образы казахских батыров.



