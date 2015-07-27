В подарок – аллея Карахана

Михаил ТЁ, Тараз
Буквально на глазах областной центр меняет свой облик, обретая новые черты и становясь краше. Напомним, что все это в том числе благодаря поддержке других регионов республики.
Мы уже рассказывали о нескольких объектах, где ведутся ремонт, реконструкция или благоустройство по случаю приближающейся даты. Еще одним подарком для таразцев станет аллея Карахана, ведущая от улицы Толе-би к одноименному мавзолею – памятнику архитектуры, датированному XI веком. Проект разработан и профинансирован сразу двумя областями – Костанайской и Кызылординской, а воплотить его взялось таразское ТОО «Жасулан Флора». По данным акимата Тараза, на строительство объекта выделено 150 млн тенге.
– Мы приступили к работе полтора месяца назад. За это время большая часть запланированного выполнена, – рассказывает заместитель директора по производству ТОО «Жасулан Флора» Ильясбек Ордабаев. – Первое, что бросится в глаза, – это вход на аллею, выполненный в виде крепостных ворот. К ним подводят широкие ступени, по краям разместятся башни с куполами. Затем обратит на себя внимание фонтан в виде горы, на которой установим 7 кувшинов. Из них и будет вытекать вода.
Следующей достопримечательностью станет монумент, изображающий казахский народный музыкальный инструмент кобыз. Так авторы проекта напоминают о его создателе – Коркыте.
Аллею украсили 3 вертикальные цилиндрические цветочные клумбы высотой 7, 8 и 9 м. К слову, похожие есть в Алматы. Рабочие в шутку называют их конструктором, поскольку, как выяснилось, основа клумб состоит из десятков ярусов в виде миниатюрного арычного лотка. В углубление засыпают почву, а затем уже проводится посадка цветов – петунии и тагетиса разных сортов. Они выбраны не случайно. Именно эти цветы, по словам Ильясбека Ордабаева, хорошо зарекомендовали себя в жарких климатических условиях Жамбылской области. Для их полива используют систему капельного орошения, позволяющую регулировать количество влаги. На вершинах клумб установлены кувшины, из которых, по задумке проектировщиков, должна вытекать «цветочная вода».
Всю прилегающую территорию также украшают цветочные композиции из петунии, ясколки, фестуки в форме национальных орнаментов.
– 95 процентов объема работ выполнено, – сказал аким Тараза Нуржан Календеров. – Уже привезли все необходимые элементы для благоустройства: гранитные урны, скамейки, кувшины. По сути, осталось установить их, есть другие мелкие работы, но в целом благоустройство завершается. Что касается подъездных путей, то они ремонтируются на средства городского бюджета и также будут готовы в срок. Уверен, эта аллея станет одной из таразских достопримечательностей для гостей и одним из любимых мест для горожан.

Популярное

Все
Снижение турпотока ударило по гостиницам Алматы
Президент Казахстана направил поздравление Дональду Трампу
Казахстанцы стали реже покупать жилье
Скопление фур на границе с Россией разъяснили в КНБ
В Астане начал работу II Съезд партии «Әділет»
«Әділет» создаёт филиалы по всему Казахстану
Синоптики предупредили о сильной жаре в ряде регионов Казахстана
Делегаты съезда партии «Әділет» поддержали присоединение AMANAT
Катание на сапборде едва не закончилось трагедией на Каспии
У прохожего в Алматы обнаружили нож и учебную гранату
Жительница Темиртау снова получила 3,5 года лишения свободы после амнистии
Работу преподавателя КазНУИ покажут на Шанхайском кинофестивале
Езда по тротуару в Астане обернулась арестом для водителя Lexus
Гвардеец из Казахстана в третий раз стал чемпионом Азии по панкратиону
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в Правительстве
Певец из Семея установил национальный рекорд
В Бурабае завершают подготовку к сбору «Айбын-2026»
Великий писатель земли кыргызской
Участники Astana Half Marathon поддержали акцию «Таза Қазақстан»
Новая ветроэлектростанция на 100 МВт появится в Актюбинской области
Учителя готовы к переменам
Лучшего производителя кумыса выберут в Астане
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Государство усиливает подготовку инженерно-технических кадров
Указ Президента Республики Казахстан
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
«Кайрат» и «Семей» разыграют золотой финал
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Выпускницу из Туркестанской области пригласили 80 зарубежных университетов
80-летие Каршыги Ахмедиярова отметили памятным концертом в Алматы
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]