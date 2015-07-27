В подарок – аллея Карахана Михаил ТЁ, Тараз

Буквально на глазах областной центр меняет свой облик, обретая новые черты и становясь краше. Напомним, что все это в том числе благодаря поддержке других регионов республики.

Мы уже рассказывали о нескольких объектах, где ведутся ремонт, реконструкция или благоустройство по случаю приближающейся даты. Еще одним подарком для таразцев станет аллея Карахана, ведущая от улицы Толе-би к одноименному мавзолею – памятнику архитектуры, датированному XI веком. Проект разработан и профинансирован сразу двумя областями – Костанайской и Кызылординской, а воплотить его взялось таразское ТОО «Жасулан Флора». По данным акимата Тараза, на строительство объекта выделено 150 млн тенге.

– Мы приступили к работе полтора месяца назад. За это время большая часть запланированного выполнена, – рассказывает заместитель директора по производству ТОО «Жасулан Флора» Ильясбек Ордабаев. – Первое, что бросится в глаза, – это вход на аллею, выполненный в виде крепостных ворот. К ним подводят широкие ступени, по краям разместятся башни с куполами. Затем обратит на себя внимание фонтан в виде горы, на которой установим 7 кувшинов. Из них и будет вытекать вода.

Следующей достопримечательностью станет монумент, изображающий казахский народный музыкальный инструмент кобыз. Так авторы проекта напоминают о его создателе – Коркыте.

Аллею украсили 3 вертикальные цилиндрические цветочные клумбы высотой 7, 8 и 9 м. К слову, похожие есть в Алматы. Рабочие в шутку называют их конструктором, поскольку, как выяснилось, основа клумб состоит из десятков ярусов в виде миниатюрного арычного лотка. В углубление засыпают почву, а затем уже проводится посадка цветов – петунии и тагетиса разных сортов. Они выбраны не случайно. Именно эти цветы, по словам Ильясбека Ордабаева, хорошо зарекомендовали себя в жарких климатических условиях Жамбылской области. Для их полива используют систему капельного орошения, позволяющую регулировать количество влаги. На вершинах клумб установлены кувшины, из которых, по задумке проектировщиков, должна вытекать «цветочная вода».

Всю прилегающую территорию также украшают цветочные композиции из петунии, ясколки, фестуки в форме национальных орнаментов.

– 95 процентов объема работ выполнено, – сказал аким Тараза Нуржан Календеров. – Уже привезли все необходимые элементы для благоустройства: гранитные урны, скамейки, кувшины. По сути, осталось установить их, есть другие мелкие работы, но в целом благоустройство завершается. Что касается подъездных путей, то они ремонтируются на средства городского бюджета и также будут готовы в срок. Уверен, эта аллея станет одной из таразских достопримечательностей для гостей и одним из любимых мест для горожан.