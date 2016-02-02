​В подарок – дерево жизни

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Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

Клавдия Ивановна родилась в Оренбургской области. В семье, кроме нее, было еще трое детей, она была младшей. После окончания школы, выучившись на педагога, девушка работала учителем в сельской школе, где ее и застала война. В те невероятно трудные для всей страны годы Клавдия Ивановна, не покладая рук, работала в глубоком тылу, как и миллионы советских женщин, взваливших на свои плечи всю тяжесть мужской работы.

К тому времени, как рассказывает живущая с ней дочь Зоя, семья Кошелевых переехала в Кыргызстан (Киргизию) и проживала в маленьком селе Карабалта. А когда пришло время, Клавдия Ивановна встретила своего суженого и вышла замуж. Вместе с супругом они воспитали троих детей, дав всем им высшее образование. В селе Карабалта Клавдия Ивановна жила до тех пор, пока не умер ее отец. А 38 лет назад дочь Зоя забрала маму к себе, в Степногорск, который стал для нее родным городом.

Несмотря на то что еще в Кыргызстане эта трудолюбивая женщина вышла на пенсию, после переезда в Казахстан она продолжала работать, помогала дочерям растить внуков, а затем и правнуков. А сегодня у Клавдии Ивановны есть даже праправнучка. Женщина окружена вниманием и заботой со стороны своих близких.

По случаю дня рождения для именинницы были подготовлены концерт и, конечно же, подарки. В день ее 99-летия поздравить труженицу тыла пришли председатель совета ветеранов Степногорска Фарида Есжанова и ее заместитель Елена Жилякова, а также представители средней школы № 2 – заместитель директора по воспитательной работе Светлана Швецова и учитель английского языка, а по совместительству вожатая Айжан Бакбергенова. В честь именинницы в этот день звучали песни и поздравления. Школьники преподнесли Клавдие Ивановне изготовленный своими руками топиарий – дерево жизни – и забавную мягкую игрушку с пожеланиями встретить в следующем году 100-летний юбилей.

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