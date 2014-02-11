В подарок детям – школа

Как отметил на торжественной церемонии открытия новой школы директор по внешним связям НКОК Пьер Дельпон, таким образом компании выполняют свое обязательство по поддержке населения регионов, в которых осуществляют свою деятельность. Школьный комплекс включает в себя отдельные блоки для начальных и старших классов, спортивный зал, столовую, компьютерные кабинеты, большой актовый зал, библиотеку и спортивные площадки, имеются котельная и трансформаторная подстанция.

Аким Мунайлинского района Елюбай Абилов от имени 120 тыс. жителей района поблагодарил компанию «НКОК» за проявленную заботу. Выражая свою радость, один из родителей признался, что раньше каждое утро детей приходилось возить на занятия в областной центр, а теперь школа почти рядом с домом в райцентре Мангыстау.

Компания «НКОК» ежегодно выделяет средства, распределяемые поровну между Атырауской и Мангыстауской областями, на которые в обоих регионах с 1998 по 2013 год реализовано 150 проектов общей стои­мостью 392 млн. долларов. В том числе создание сетей газо-, электро- и водоснабжения в отдаленных районах, строительство дорог, школ, детских садов, больниц.

Арман КУСАИНОВ, Мангыстауская область